為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    民雄鄉代會主席周榮茂涉貪交保 嘉檢提準抗告被駁回

    嘉義地檢署。（記者王善嬿攝）

    嘉義地檢署。（記者王善嬿攝）

    2022/03/15 11:56

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉鄉民代表會主席周榮茂，被控涉嫌於2015年起至2020年虛報或浮報購買茶葉、酒品、宴席餐飲收據，詐領公費金額約133萬7180元。嘉義地檢署2月24日依涉犯貪污治罪條例罪嫌起訴周榮茂，本月1日案件移審嘉義地方法院，法官裁定120萬元交保，限制住居、限制出境、出海，檢方提出抗告，嘉義地院昨裁定駁回。

    嘉義地院刑事裁定書認為，受命法官於檢察官起訴後，將卷證連同周男移到法院，周男聲請具保停止羈押，法官准予120萬元交保，為開庭訊問後所為的處分，檢方提出的抗告，應視為聲請法院撤銷或變更原處分（亦即準抗告）。

    裁定書說明，檢察官聲明不服理由認為周男有逃亡之虞，雖周男自始否認犯行，且於偵查中第一次交保後，曾有消失行蹤、使用他人手機聯繫事項，以及對調查官否認真實身分等行為，然考量周男已羈押一段時間，且依其鄉代會主席身分、經濟能力跟所詐取金額等，原處分已經足以確保周男日後到庭受審判。

    裁定書還提到，雖周男否認犯行，然本案經偵查終結，相關證人、證據檢察官已經調查完畢，關鍵證人於偵查中具結、前後所述一致，與卷內書證大致相符，且檢察官未提出存有勾串風險的具體事證，原處分法官諭知交保時，附帶「被告不得有影響證人證詞之行為，如有該等行為，則有再行羈押之原因及必要」，認為已降低其影響證人導致案情隱晦不明的危險性等，原處分無違誤之處，檢察官聲請撤銷或變更原處分並無理由，應予駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉詐領公款 民雄鄉代會主席周榮茂120萬交保
    2022/03/01 20:03

    涉詐領公款 民雄鄉代會主席周榮茂120萬交保
    涉詐領公款133萬餘元 民雄鄉代會主席周榮茂被起訴
    2022/02/24 18:52

    涉詐領公款133萬餘元 民雄鄉代會主席周榮茂被起訴

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    被控涉貪 民雄鄉代會主席周榮茂收押禁見
    2021/11/12 16:01

    被控涉貪 民雄鄉代會主席周榮茂收押禁見
    嘉縣民雄鄉代會主席疑涉貪 檢調傳喚偵訊中
    2021/11/11 17:18

    嘉縣民雄鄉代會主席疑涉貪 檢調傳喚偵訊中

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播