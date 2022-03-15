民雄鄉代會主席周榮茂涉貪交保 嘉檢提準抗告被駁回

嘉義地檢署。（記者王善嬿攝）

2022/03/15 11:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉鄉民代表會主席周榮茂，被控涉嫌於2015年起至2020年虛報或浮報購買茶葉、酒品、宴席餐飲收據，詐領公費金額約133萬7180元。嘉義地檢署2月24日依涉犯貪污治罪條例罪嫌起訴周榮茂，本月1日案件移審嘉義地方法院，法官裁定120萬元交保，限制住居、限制出境、出海，檢方提出抗告，嘉義地院昨裁定駁回。

嘉義地院刑事裁定書認為，受命法官於檢察官起訴後，將卷證連同周男移到法院，周男聲請具保停止羈押，法官准予120萬元交保，為開庭訊問後所為的處分，檢方提出的抗告，應視為聲請法院撤銷或變更原處分（亦即準抗告）。

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裁定書說明，檢察官聲明不服理由認為周男有逃亡之虞，雖周男自始否認犯行，且於偵查中第一次交保後，曾有消失行蹤、使用他人手機聯繫事項，以及對調查官否認真實身分等行為，然考量周男已羈押一段時間，且依其鄉代會主席身分、經濟能力跟所詐取金額等，原處分已經足以確保周男日後到庭受審判。

裁定書還提到，雖周男否認犯行，然本案經偵查終結，相關證人、證據檢察官已經調查完畢，關鍵證人於偵查中具結、前後所述一致，與卷內書證大致相符，且檢察官未提出存有勾串風險的具體事證，原處分法官諭知交保時，附帶「被告不得有影響證人證詞之行為，如有該等行為，則有再行羈押之原因及必要」，認為已降低其影響證人導致案情隱晦不明的危險性等，原處分無違誤之處，檢察官聲請撤銷或變更原處分並無理由，應予駁回。

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