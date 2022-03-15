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    首頁　>　社會

    外送餐點拿回家給家人吃 外送員判刑3月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/03/15 10:06

    〔記者王定傳／新北報導〕去年間，UBER EATS林姓外送員，在外送1碗味香秘制麻辣雙拼、1份紹興蝦與藥膳牛肉鍋套餐途中，發現系統因不明原因取消訂單，竟未把餐點返還餐廳而帶回家給家人吃光光，新北地院法官認為，林男認罪賠償有悔意，有情輕法重、情堪憫恕之處，減刑後依業務侵占罪判刑3月，緩刑2年，可上訴。

    檢警調查，去年3月23日0時許，林男接獲UBER系統通知，到餐廳拿了價值合計550元的1碗味香秘制麻辣雙拼、1份紹興蝦與藥膳牛肉鍋套餐後，在運送途中，發現系統因不明原因取消訂單，竟未把餐點返還餐廳，最後把餐點拿回家給家人吃光光，餐廳發現怪異報警處理。

    檢方偵辦時，林男辯稱：「我本來想送回餐廳，但忘記餐廳在哪裡了」，檢方不採信，依業務侵占罪嫌將林男起訴。

    法官審理認為，林男侵占食物的價值不高，且於準備程序時，已與被害者和解賠償損害，被害者表示同意法院給予緩刑，可見他已積極彌補所造成的犯罪損害，本案在客觀上顯有情輕法重而堪以憫恕之處，縱論處法定最低刑6個月徒刑，猶嫌過重，依刑法59條予以減刑後判刑3月，並諭知緩刑2年，可上訴。

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