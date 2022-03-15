為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男友反鎖門「硬上」女友2次 高雄法院1、2審判決差距大惹議

    阿榮涉嫌性侵同居女友，被高雄高分改判緩刑。（記者鮑建信攝）

    阿榮涉嫌性侵同居女友，被高雄高分改判緩刑。（記者鮑建信攝）

    2022/03/15 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕當鋪店員阿榮（化名）懷疑同居女友小芳（化名）另結新歡，涉嫌3小時內兩度強行「愛愛」，事後賠償65萬元和解，小芳並求情給予緩刑，被地院拒絕判關，但高雄高分院卻宣告緩刑，可上訴。

    法界人士表示，1、2審判決均有其道理，令人好奇的是，地院合議庭3位法官，其中有2人是女性，至於2審3位法官均為男性，角度、看法不同，要不要緩刑，是否與此關﹖引發外界連想，打官司有時靠運氣﹗

    判決書指出，2020年9月13日晚上10點，阿榮隨小芳返回她位於高雄市新興區住處後，見她有刪除手機訊息的舉動，於是搶走手機欲查看，並因小芳揚言報警，涉嫌將門反鎖，禁止其離開。

    1小時後，阿榮懷疑小芳移情別戀，涉嫌動手毆人，還將她壓制在床，強行「愛愛」，並拒絕交還手機，又控制其行動，小芳唯恐再度遭毆，不敢輕舉妄動。

    隔天凌晨2點，阿榮又想「愛愛」，小芳因身體疼痛拒絕後，卻遭硬上得逞，直到上午8時50分離開後，她才以手機聯繫友人告知其母，向警方報案並驗傷。

    地院審理期間，兩造以60萬元和解，小芳並替阿榮求處緩刑，結果被法官拒絕，依妨害性自主2罪，分別處3年2月和3年4月徒刑，另妨害自由處徒刑7月。

    阿榮不服上訴高雄高分院後，妨害性自主罪改判1年7月和1年8月，妨害自由部分駁回，3罪併執行刑2年，並宣告緩刑5年，期間交付保護管束。

    值得一提，法官為免小芳再度受到傷害，下令禁止被告對被害人騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，若違反規定，將撤銷緩刑，相當罕見。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狼教練睡少女學員還要求自拍裸照 判5年10月
    2022/03/14 19:25

    狼教練睡少女學員還要求自拍裸照 判5年10月
    國中補教師與女學生嘿咻 教官直擊兩人「摟摟抱抱」揪犯行
    2022/03/14 10:53

    國中補教師與女學生嘿咻 教官直擊兩人「摟摟抱抱」揪犯行

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    8歲女童遭侵犯不敢反抗 獸表哥「情堪憫恕」免關免治療
    2022/03/12 22:54

    8歲女童遭侵犯不敢反抗 獸表哥「情堪憫恕」免關免治療
    夜店妹遭男房仲硬上 要求賠償200萬只拿到2萬...告了！
    2022/03/12 13:48

    夜店妹遭男房仲硬上 要求賠償200萬只拿到2萬...告了！

    零碳服務 信義房屋參與新北節能E好宅
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播