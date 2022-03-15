男友反鎖門「硬上」女友2次 高雄法院1、2審判決差距大惹議

阿榮涉嫌性侵同居女友，被高雄高分改判緩刑。（記者鮑建信攝）

2022/03/15 07:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕當鋪店員阿榮（化名）懷疑同居女友小芳（化名）另結新歡，涉嫌3小時內兩度強行「愛愛」，事後賠償65萬元和解，小芳並求情給予緩刑，被地院拒絕判關，但高雄高分院卻宣告緩刑，可上訴。

法界人士表示，1、2審判決均有其道理，令人好奇的是，地院合議庭3位法官，其中有2人是女性，至於2審3位法官均為男性，角度、看法不同，要不要緩刑，是否與此關﹖引發外界連想，打官司有時靠運氣﹗

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判決書指出，2020年9月13日晚上10點，阿榮隨小芳返回她位於高雄市新興區住處後，見她有刪除手機訊息的舉動，於是搶走手機欲查看，並因小芳揚言報警，涉嫌將門反鎖，禁止其離開。

1小時後，阿榮懷疑小芳移情別戀，涉嫌動手毆人，還將她壓制在床，強行「愛愛」，並拒絕交還手機，又控制其行動，小芳唯恐再度遭毆，不敢輕舉妄動。

隔天凌晨2點，阿榮又想「愛愛」，小芳因身體疼痛拒絕後，卻遭硬上得逞，直到上午8時50分離開後，她才以手機聯繫友人告知其母，向警方報案並驗傷。

地院審理期間，兩造以60萬元和解，小芳並替阿榮求處緩刑，結果被法官拒絕，依妨害性自主2罪，分別處3年2月和3年4月徒刑，另妨害自由處徒刑7月。

阿榮不服上訴高雄高分院後，妨害性自主罪改判1年7月和1年8月，妨害自由部分駁回，3罪併執行刑2年，並宣告緩刑5年，期間交付保護管束。

值得一提，法官為免小芳再度受到傷害，下令禁止被告對被害人騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，若違反規定，將撤銷緩刑，相當罕見。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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