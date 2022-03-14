4人登北插天山迷徒1人腳傷 警消花17個小時合力救援

4山友登北插天山迷、1人腳傷走不動，警、消花了17個小時合力救援。（記者李容萍翻攝）

2022/03/14 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊姓山友（70歲）昨（13）日與同行山友共4人至復興區小烏來登山至北插天山，過程中迷途受困，大溪警分局、消防局第四大隊於當天晚上10點接獲通報後即派員前往搜救，直至今（14）日上午6點許在赫威神木步道尋獲4人，下午經救難人員帶往派出所駐地並提供熱茶飲用暖身後，已自行返家休息。

警、消表示，楊姓山友一行4人前往赫威神木登山，因天色漸晚、路況不熟迷失方向，加上楊姓山友因體力不支抽筋及輕微扭傷，於是報警請求支援，消防局第四大隊立即派遣6車、18人前往救援，待接觸患者後協助搬運下山，並順利於下午3點13分抵達登山口，前後救援時間長達17個小時。

請繼續往下閱讀...

經復興消防分隊前往搜救並定位研判後，搜救人員自北插天山第一登山登山口進入搜尋，始於今日上午在赫威神木步道尋獲4人，除了楊姓山友體力透支且腳踝扭傷無法行走，其餘3人平安無恙，經救難人員帶往溪內派出所駐地，經該所提供熱茶飲用暖身後，4人便自行返家休息。

巧合的是，今日適逢第四大隊為強化山域事故救援機制及協調整備能量，與復興區拉拉山風景區管理所辦理山域事故救援演練，以「訓練中待命，待命中訓練」目標提升救援時效，確保民眾登山健行的安全。

第四大隊大隊長郭百倫呼籲民眾入山前需做好萬全準備並留意氣象局發佈及時天氣訊息，避免天候不佳時入山且一遇有下雨預報應提早下山，如遇突發況可於收訊良好處以119或下載消防局報案APP傳送立即訊息，避免發生危險及受困山區情形。

4山友登北插天山迷、1人腳傷走不動，警、消花了17個小時合力救援。（記者李容萍翻攝）

4山友登北插天山迷、1人腳傷走不動，警、消花了17個小時合力救援。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局第四大隊與復興區拉拉山風景區管理所辦理山域事故救援演練。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局第四大隊與復興區拉拉山風景區管理所辦理山域事故救援演練。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局第四大隊與復興區拉拉山風景區管理所辦理山域事故救援演練。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法