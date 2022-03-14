桃機0311停電事件 疑似偷電纜造成 警方傍晚鎖定2人調查

桃園機場第二航廈上週五突然跳電，美食街員工利用手機光源摸黑收拾工作區域。（記者朱沛雄攝）

2022/03/14 21:17

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場上星期五（11日）晚間停電，經過2天後，桃機在今天下午巡場檢查時，在2期航站行李出機場外中央車道上的天花板發現電纜遭到破壞，而且現場留有油壓剪，懷疑可能有人要偷竊電纜人為破壞，立即通報航警局刑警大隊後續偵辦。航警已根據取得疑似破壞用油壓剪證物及調閲相關監視畫面調查。據側面瞭解，警方在傍晚已經鎖定2名關係人進行深入調查。

0311桃園機場停電事件，復電後桃園機場維修人員在進行全面巡場檢查時，今下午赫然在2期航站行李處理場外，於中央車道天花板內發現電纜有被破壞的痕跡，而且有油壓剪遺留現場，桃園機場下午立即報案，航警局刑警大隊也立即展開調查，由於偵查不公開，並未多作說明。

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據瞭解，警方在傍晚已經鎖定2名「關係人」，目前仍在調查中，由於桃園機場地下室送電電纜的電量高達1萬1千伏特，當時在剪斷送電電纜時，電纜的強大電弧還造成遺留現場油壓剪有燒焦的情形，竊取電纜的人還好有戴隔離強大電流的手套，但竊賊沒想到瞬間停電，又有強大的電弧效應，當場嚇到把油壓剪留在現場，人則迅速脫離。至於真正停電原因，仍待警方調查結果。

桃園機場在2期航站行李處理場外中央車道上的天花板發現油壓剪，還有電纜遭到破壞，立即報案，航警局已積極偵辦追查。（桃園機場記者聯誼會提供，本報合成）

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