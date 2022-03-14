家樂福楊梅倉庫大火 鄭文燦視察：希望今晚處理完殘火

家樂福楊梅物流中心大火，火勢全面燃燒猛烈。（記者李容萍翻攝）

2022/03/14 20:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區高榮里的「家樂福楊梅物流中心」倉庫今天上午7點33分發生大火，大火濃煙直衝天際，十分驚人，經消防人員全力搶救於下午1點16分撲滅後，家樂福粗估受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪，桃園市長鄭文燦於火勢撲滅後到場視察並聽取消防局第二大隊長戴明杉的簡報後表示，整個桃園的倉儲物流業數量很多，他已請經發局、消防局、環保局、建管處等單位組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，進行整個倉儲物流的全面總體檢，加強轄區內倉儲物流業者在防災、安檢及救災方面的準備工作。

鄭文燦表示，家樂福楊梅物流中心非常龐大，大概有7萬平方公尺，是2層樓的鋼構建築，也是家樂福最先進智慧物流中心，倉儲內堆放乾貨、電器還有電商的物品，種類非常多元所以產生巨大的濃煙，消防局約上午7點33分接獲通報火警，7點41分到達救火，至9點10分控制、下午1點16分撲滅火勢，整個倉庫大概全毀，目前倉庫還有一點殘火，因為現場有一半的鋼構建築出現塌陷，這部分必須進行火場清理，希望能在今天晚上把殘火熄滅，讓濃煙造成的空污可以消除。

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鄭文燦提到，目前消防局團隊兵分兩路，分別於美福倉儲及家樂福倉儲進行火場清理，而家樂福楊梅物流中心這場大火看起來濃煙非常大，民眾都很關心，消防局採多條水線四面攻堅搶救，以多條水線的方式，同時在很短的時間內就控制火場，不過這種大型的倉儲，必須採用高性能的消防車，出水量要大，另外也要採取美洲豹這種可以破壞倉儲結構的，才能夠讓火場排煙、降溫。

家樂福楊梅物流中心大火，火勢全面燃燒猛烈，現場屋頂有一半的鋼構建築出現塌陷。（記者李容萍翻攝）

桃園市長鄭文燦（前）視察家樂福楊梅物流中心大火，強調市府組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，進行整個倉儲物流的全面總體檢。 （記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（中）視察家樂福楊梅物流中心大火，強調市府組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，進行整個倉儲物流的全面總體檢。 （記者李容萍攝）

消防人員下午於家樂福楊梅物流中心進行殘火處理。（記者李容萍攝）

消防人員下午於家樂福楊梅物流中心進行殘火處理。（記者李容萍攝）

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