中國船隻盜砂再起？ 澎湖海巡隊籲漁民若發現即時通報

澎湖漁民最近在台灣淺堆又發現中國抽砂船蹤跡。（民眾提供）

2022/03/14 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國抽砂船集結出沒台灣淺灘，經過海巡署規劃強力取締後，情況稍微獲得控制，但近日又有澎湖漁民反映發現4艘中國抽砂船，並提供經緯度，但台灣淺堆距離馬公本島70浬，若漁民返港再通報，恐失去時效，建議通報漁業電台。

七美西南淺灘〈俗稱台灣淺堆〉是澎湖傳統漁場，更被視為海洋種原庫，但近年來卻出現大批中國抽砂船，日以繼夜在該海域作業，不僅破壞海洋生態，更有可能動搖台灣國本，因此海巡署曾規劃大陣仗掃蕩，並查扣拍賣船隻，造成遏阻效應，但近日澎湖漁民反映，又傳出有死灰復燃現象。

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漁民表示，中國抽砂船不僅嚴重破壞海洋資源，更影響澎湖漁民海上作業，浮苓網具隨著洋流飄浮，若不幸遭遇下錨停泊的抽砂船，網具會因此被纏繞而嚴重損毀。根據漁民提供的東經118°38、北緯22°50經緯度，澎湖海巡隊證實是台灣淺堆，但11日金門艦及空偵機前往並無所獲，研判是11-14日間停留該海域。

澎湖海巡隊表示，海巡署相當重視台灣淺堆遭中國抽砂船入侵事件，派出金門艦、高雄艦輪流巡弋，不時還有空偵機在上空偵查，由於台灣淺堆距離馬公70海浬，若漁民第一時間未通報，返港後才通報就錯失取締時間，因當地訊號不佳，建議以船上無線電通報漁業電台，由電台轉報海巡隊出動警艇前往現場。

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