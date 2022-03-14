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    白牌大貨車違規營業 賺600元卻被罰80萬

    高雄市區監理所查獲紀姓男子涉嫌駕駛白牌大貨車違規營業，為賺600元被罰80萬元。（高雄市區監理所提供）

    高雄市區監理所查獲紀姓男子涉嫌駕駛白牌大貨車違規營業，為賺600元被罰80萬元。（高雄市區監理所提供）

    2022/03/14 18:02

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區監理所今會同警方查獲白牌大貨車為了賺取運費600元，違規載運水泥營業，監理所依法開罰80萬元。

    高雄市區監理所加強取締自用大貨車，今會同市警局交通大隊於成功、復興路口聯合稽查，攔獲1輛以自用大貨車載運水泥的混凝土攪拌車，由紀姓男子駕駛涉嫌從事違規營業行為。

    監理所會同警方查出紀姓男子受雇1家公司擔任司機，收取運費600元，被公司派去混凝土公司載運水泥，準備送貨到客戶端，開罰業者80萬元。

    所長劉育麟表示，自用車輛如違法違規從事營業，將依照公路法第77條規定，視車種處以10萬至2500萬元罰鍰，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

    監理所指出，這次自用大貨車違規業者為賺取600元運費，被開罰80萬元罰鍰，還要吊扣業者車輛牌照4個月，紀姓駕駛執照也要吊扣4個月，可謂是「得不償失」。

    監理所指出，為防堵及遏止民眾或業者，利用自用車輛從事非法營業行為，將持續針對白牌車輛經常出沒或民眾檢舉熱點，不定期排班加強稽查，呼籲民眾或業者不要為了貪圖小利，以身試法將得不償失。

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