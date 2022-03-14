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    新毒品「喵喵」黑市搶手 高雄破獲2大貨櫃走私原料1216公斤

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，這些原料預估可製成360萬喵喵毒品咖啡包。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，這些原料預估可製成360萬喵喵毒品咖啡包。（記者黃良傑翻攝）

    2022/03/14 17:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕俗稱「喵喵」新興毒品充斥國內，成為國內K他命、安毒黑市外的主流毒品，使用該毒品藥腳常出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，高雄檢警調及海巡、關務署合力連破2件大宗貨櫃走私毒品案，瓦解2大毒梟通路，查扣包括「2-溴-4-甲基苯丙酮」、「2-氯-甲基苯丙酮」共1216公斤喵喵原料，逮捕販毒集團成員鍾瑞閔、劉承德2人，法務部長蔡清祥今午特地南下慰勞有功人員，強調緝毒溯源還要斷源。

    承辦檢察官任亭表示，查扣的1216公斤毒品原料，足以製造360萬包「喵喵」毒咖啡包，所幸未製成流入市場，否則可能將危害更多國人的生命、身體安全，偵辦「堂哥」走私運毒集團時，假藉從中國進口硫酸鋇名義，先在廣東將「2-溴-4-甲基苯丙酮」500公斤夾藏10個硫酸鋇油桶內，運入高雄港42號碼頭，並透過在台成員劉承德（20歲）穿針引線等待接貨。

    所幸被高雄關務署過濾艙單察覺可疑，通報航業調查處報請雄檢偵辦，此外，檢察官張貽琮也偵辦另一起「大隻」販毒集團，同樣由關務署過濾艙單、仔細查驗，自另一批同自中國廣東進口的「聚合硫酸鐵」貨櫃，經由科技質譜儀分析出光譜不同，確認「掛羊頭進狗肉」技倆，再度成功攔截700多公斤製喵原料「2-氯-甲基苯丙酮」，逮捕主嫌鍾瑞閔（38歲），2嫌雖否認，但證據確鑿均被起訴。

    法務部長蔡清祥、台高檢檢察長邢泰釗、調查局長王俊力今特地南下雄檢表揚破案有功人員，強調毒品不只阻絕於境外，還要溯源斷源並行；雄檢表示能破兩大毒品原料貨櫃走私案，秉持聯手「神隊友」友軍，共同打擊「豬對手」瓦解毒梟集團，統整警調、海巡、憲兵、關務緝毒主力，成功攔截毒品走私。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，這些原料預估可製成360萬喵喵毒品咖啡包。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，這些原料預估可製成360萬喵喵毒品咖啡包。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，逮捕2嫌（中）。（記者黃良傑翻攝）

    新毒品喵喵黑市搶手成主流，高雄破獲2大貨櫃走私喵原料1216公斤，逮捕2嫌（中）。（記者黃良傑翻攝）

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