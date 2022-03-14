太平枇杷節開跑 警加強超速、噪音執法開罰15件

太平枇杷節開跑，警方為維護山區民眾安寧和遊客安全，上週六日兩天加強「取締改裝車輛（噪音）及測速照相」。（記者陳建志翻攝）

2022/03/14 16:45

〔記者陳建志／台中報導〕太平枇杷節系列活動開跑，位於枇杷產地的頭汴山區，也是大型重機車友們朝聖的長龍路沿線，吸引許多遊客及車友們前來休閒遊憩，太平分局警方為避免改裝車輛噪音過大及車速過快，影響當地居民安寧及其他遊客安全，在此路段加強「取締改裝車輛及測速照相」勤務，上星期六、日，共取締15輛重型機車不合格，均依噪音管制法等相關規定告發。

太平分局警方表示，太平枇杷進入產季，太平枇杷節也開跑，讓平時就有不少車友來騎車體驗的長龍路，車流量明顯增加，因統計發現該路段交通事故發生原因，以超速自摔、不當跨越雙黃線、未注意車前狀況為主，決定在枇杷節期間，加強改裝（噪音）車輛及超速等違規行為的取締工作。

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太平警方表示，昨天和前天兩天假日，會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查勤務，動員十多名警力攔查車輛現場接受檢驗，2天共取締噪音車輛15件最多；攔查發現不合格率達55%，均並依噪音管制法等相關規定開罰，可處新臺幣1800元至3600元罰鍰，並責令在期限內到監理站接受檢驗。

太平警方提醒，將持續結合環保局、監理站組成聯合稽查小組，不定時取締改裝（噪音）車輛，並機動編排測速照相及取締酒後駕車勤務，以維護用路人安全及社區安寧。

太平警方會同環保局、監理站在太平長龍路實施聯合稽查，加強改裝（噪音）車輛的違規取締。（記者陳建志翻攝）

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