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    台南楠西消防分隊新建動土 廳舍設計概念取自當地曾文水庫大壩

    台南市政府斥資5000萬元進行楠西消防分隊的新建工程，熱鬧動土，設計意象取自當地知名景點曾文水庫的大壩。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府斥資5000萬元進行楠西消防分隊的新建工程，熱鬧動土，設計意象取自當地知名景點曾文水庫的大壩。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/14 11:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南消防局斥資5000萬元新建第二大隊楠西分隊，廳舍設計概念，就取自於當地知名景點曾文水庫的大壩意象，今天舉辦動土典禮，黃偉哲強調，一定會用心施工，提供辛苦的打火弟兄優質空間，給居民更安全的保障。

    今天的動土典禮，除了黃偉哲之外，市議員周奕齊與楠西區長李鴻裕，以及義消幹部、地方各界等都共襄盛舉，場面熱烈。

    現楠西消防分隊位於信義路，使用迄今已31年，為地上2層建築，總樓地板面積才81.8坪，空間有限又老舊，且位於狹小巷道，救災車輛出勤不便。

    尤其因為空間不足，並無各項裝備器材室，部分消救車輛長期停放戶外，影響使用效能，考量救災裝備、器材等日益增加，亟需新建新廳舍。

    新分隊基地在民生路，原編列預算4500萬元，因營建原物料價格持續上漲，歷經2次流標，去年度追加500萬元經費，總工程款提升至5000萬元，終於順利發包。

    新建廳舍為地上3層鋼筋混凝土主體，基地面積約1074平方公尺，總樓地板面積約為992平方公尺，工程預計明年12月完工。

    黃偉哲說，山區消防隊不僅要打火，水患時得搶險、救人，還要失蹤協尋，弟兄們出生入死，相當辛苦，提供健全的辦公廳舍刻不容緩。

    黃偉哲認為，工欲善其事、必先利其器，除了相關消防設備，如車輛、器材等之外，好的辦公處所更是重要，市政府會用心打造，給居民最好的安全保障。

    消防局長李明峯指出，楠西分隊廳舍的設計概念來自當地最著名景點曾文水庫的大壩，並融入代表消防的磚紅意象，很有特色。

    李明峯提到，建築的設計考量，除了符合實際消防工作所需，也與其周遭景點為之連結，希望營造出豐富樣貌消防廳舍。

    李明峯表示，市長上任以來，對於消防人員的各項福利、待遇都全力支持，如增加消防人員數量、消防廳舍的興建、充實消防車輛、器材裝備、提高各項福利等，經費超過11億元，用心照顧打火弟兄。

    台南市政府斥資5000萬元進行楠西消防分隊的新建工程，熱鬧動土，設計意象取自當地知名景點曾文水庫的大壩。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府斥資5000萬元進行楠西消防分隊的新建工程，熱鬧動土，設計意象取自當地知名景點曾文水庫的大壩。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府斥資5000萬元進行楠西消防分隊的新建工程，熱鬧動土，設計意象取自當地知名景點曾文水庫的大壩。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府斥資5000萬元進行楠西消防分隊的新建工程，熱鬧動土，設計意象取自當地知名景點曾文水庫的大壩。（記者吳俊鋒攝）

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