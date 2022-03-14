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    首頁　>　社會

    國中補教師與女學生嘿咻 教官直擊兩人「摟摟抱抱」揪犯行

    情境圖

    情境圖

    2022/03/14 10:53

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名補習班教師藉授課機會，認識當時就讀國中前往補習的女學生，少女畢業後升上高中，兩人展開交往並發生兩次性關係，去年初兩人在少女就讀的高中校門前「摟摟抱抱」，因舉止太過親密引起直擊的教官注意，經詢問女學生得知此事告訴家長提告，補教師被依妨害性自主判6月徒刑。

    全案在台中地院審理時，補教師承認犯行，全案依妨害性自主，判刑6月，但補教師認為量刑過重提出上訴，辯稱有意與少女家長和解，不過台中高分院審理後，認為全案在一審的量刑，已有斟酌補教師的品行、案發經過、所生的損害，以及補教師犯罪後態度等情狀。

    為此兩次性行為各判刑4月，應執行6月徒刑，已足懲戒補教師，沒有未逾越法律規定範圍，也無明顯違背正義，因此駁回上訴，維持原判。

    判決指出，該名補習班教師藉授課機會，認識當時讀國中的少女，少女在國三畢業後，兩人在前年7月少女放暑假期間，展開交往，並在補教師住處發生兩次性行為，去年1月間，少女與補教師在少女就讀的高中校門口附近有親密舉動，學校教官發現直覺有異向少女詢問。

    少女承認喜歡該名補教師，兩人也有發生關係，教官向少女的家長告知後，家長提出妨害性自主的告訴。

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