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    涉炒康友-KY詐投資人201億 王命亮、黃文烈被起訴求處重刑

    黃文烈被列為外逃通緝犯。（取自調查局網站）

    黃文烈被列為外逃通緝犯。（取自調查局網站）

    2022/03/14 10:19

    〔記者錢利忠／台北報導〕前生技股王康友-KY爆發掏空案後，時任董事長的黃文烈即潛逃海外；台北地檢署查出，主導掏空案的幕後黑手竟是印尼籍中國房產大亨王命亮，他因旗下廈門奔馬實業、廈門協力集團爆發財務危機，涉夥同身兼廈門奔馬監察人的黃文烈（均通緝中）炒作康友，從台灣資本市場詐得201億6742萬餘元，宛如「龐氏騙局」，今依違反證券交易法等罪起訴王命亮、黃文烈等29人。

    同案起訴被告還包括涉及炒作康友-KY的康友繼任董事長陳民郎、立委吳怡玎父親吳光訓，三洋維士比家族的陳玉蓮、陳和順堂姊弟，以及股市炒手鄭光育，會計師施景彬和江明南等多人；王命亮、黃文烈等人被檢方請求從重量刑。

    檢調調查，王命亮等人分別透過股市炒手鄭光育等同夥，利用證券人頭帳戶統一調派炒股資金，以相對成交等方式，合力拉抬康友股價，自2018年9月至10月間，短短1個多月就將股價從300多元炒至500多元；康友-KY前年爆出財報不實及掏空後，黃文烈與妻兒隨即落跑國外。

    康友股價則於2018年10月19日一度衝上538元，榮登生技股王，但市場卻發現黃文烈涉嫌偷賣股，引發拋售效應；前年，黃文烈潛逃海外後人間蒸發，檢調查緝後發現，康友在中國的孫公司「六安華源製藥有限公司」營運困難，把設備抵押給贛州銀行廈門分行，貸得7億元，卻未揭露在財報中，涉及財報不實，2名簽證會計師也被指控不實簽證，造成1.1萬名康友股民受害。（11:02更新，更新案情）

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