浪貓藏車輪又鑽警車「躲貓貓」 車行老闆使出大絕招

一名機車騎士為了閃躲衝過馬路的浪貓，緊急剎車後，沒想到貓咪卻嚇得躲進了前輪縫隙不肯出來。（警方提供）

2022/03/14 00:24

〔記者陳恩惠／桃園報導〕一隻花色類似玳瑁的流浪貓，12日上午過馬路時，嚇得一名行經的機車騎士緊急煞車停下，由於聲音尖銳也嚇壞浪貓，讓牠立刻鑽進前輪縫隙找掩護，露出三分之一的屁股和尾巴，騎士進退兩難只好報警；桃市警八德分局廣興派出所巡邏員警據報，帶著貓零食想誘牠出來，沒想到貓咪出來後一見好多人，又嚇得衝進停在一旁的警車引擎室內，連養貓的下班員警也趕來救援，向車行老闆借千斤頂，發現貓咪躲在深處，老闆以貓咪天性討厭水建議，而貓咪一聽水流聲果然逃離，讓大家鬆了一口氣。

八德分局表示，12日上午6時，一機車騎士行經八德區新生路路段時，路旁突然衝出一隻貓，他見狀立刻緊急煞車，所幸沒有撞上，不過貓咪卻一溜煙躲進機車前輪縫隙不走，只好向警方求助，廣興派出所警員盧明忠、黃柏維獲報後便帶著貓零食前往救援，現場見一隻貓咪躲在民眾的機車前輪縫隙中，看起來十分害怕緊張，員警為了不嚇到貓咪，在車輪旁放了貓零食引誘牠並出聲安撫小貓再小心翼翼地靠近，殊不知當員警接近時，貓咪突然衝出並鑽進停在一旁的巡邏車引擎室內。

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警方說，當時已下班的2名員警邱淑慎、唐可欽聽聞，因有養貓的經驗，也主動到場協助，當員警一一嘗試用貓零食引誘、播放貓叫聲，不過小貓仍躲引擎縫隙中，無計可施下，於是向隔壁車行老闆借千斤頂架高警車找貓並確認所在位置，見貓仍躲在引擎縫隙深處，建議貓咪不喜水性，可製造流水聲讓牠自己出來；果然當員警拿起水管靠近時，貓咪一聽到水流聲，立刻從汽車底盤一溜煙不見蹤影。

浪貓由機車前輪躲進警車後，警方從救援者成為被救者，最後在車行老闆的建議下，以水逼貓，拿起水管小貓果然就跑出來了。（警方提供）

經車行老闆建議，以水逼貓後，躲在引擎室深處的浪貓，一聽水流聲立刻跑出車外，一溜煙不見貓影。（警方提供）

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