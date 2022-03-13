北市萬華突傳停電！估有千餘戶受影響

台北萬華13日晚間傳停電。圖為去年513大停電拍攝。（資料照，記者張嘉明攝）

2022/03/13 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕本月3日發生全台大停電事件，引爆民怨，而今（13日）晚台北市萬華區又傳停電消息，引發熱議。

綜合媒體報導，台北萬華今晚約莫9點20分傳出停電，不少當地居民到臉書社團「我是萬華人」反應狀況。據悉，萬華區西園路二段、環河南路三段、興義街、寶興街一帶，有千餘戶受到影響。

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台電表示，發現狀況後，已立即派出人員搶修，已在晚間10點20分左右陸續恢復供電，但詳細停電原因仍待台電說明。

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