為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市萬華突傳停電！估有千餘戶受影響

    台北萬華13日晚間傳停電。圖為去年513大停電拍攝。（資料照，記者張嘉明攝）

    台北萬華13日晚間傳停電。圖為去年513大停電拍攝。（資料照，記者張嘉明攝）

    2022/03/13 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕本月3日發生全台大停電事件，引爆民怨，而今（13日）晚台北市萬華區又傳停電消息，引發熱議。

    綜合媒體報導，台北萬華今晚約莫9點20分傳出停電，不少當地居民到臉書社團「我是萬華人」反應狀況。據悉，萬華區西園路二段、環河南路三段、興義街、寶興街一帶，有千餘戶受到影響。

    台電表示，發現狀況後，已立即派出人員搶修，已在晚間10點20分左右陸續恢復供電，但詳細停電原因仍待台電說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    線路變壓器故障 新北汐止、基隆七堵近4千戶停電
    2022/03/12 11:21

    線路變壓器故障 新北汐止、基隆七堵近4千戶停電
    柯市府公布「22重大建物遭限電」 北捷、大巨蛋都上榜
    2022/03/11 20:34

    柯市府公布「22重大建物遭限電」 北捷、大巨蛋都上榜

    三重首選右岸 上河滙擁雙公園雙校園
    不蓋松湖超高壓 客運、電信、北捷都受衝擊
    2022/03/10 15:07

    不蓋松湖超高壓 客運、電信、北捷都受衝擊
    台電董總換人 侯友宜：民眾更在意穩定供電
    2022/03/09 10:55

    台電董總換人 侯友宜：民眾更在意穩定供電

    想去全台唯一日式庭園主題飯店嗎 快來參加
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播