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    出勤異常被抓包竟恐嚇女上司 莽男判拘40日

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/03/13 12:56

    〔記者王定傳／新北報導〕某超商蔡姓男員工因有勤務不正常狀況，公司遂派高姓女上司前往調查，蔡男沒反省，還涉嫌嗆高女：「如果要當敵人那就這樣吧」，並在LINE上貼文：「我就沒辦法保證你還有明天」、「那我只好找人關切兩位小朋友（指高女子女）囉」、「來做件能讓媽媽撕心裂肺的事情」，由於蔡男與被害者和解，新北地院審理後依恐嚇危害安全判拘40日，緩刑2年。

    檢警調查，高女銜命前往調查蔡男，發現他確有勤務不正常情形，因而於去年3月12日予以溝通；怎料，蔡男沒反省還回嗆：「如果要當敵人那就這樣吧」，高女因此把調查結果回報公司上層。

    檢警調查，蔡男獲知後心生不滿，從3月16日起至18日為止，在LINE上張貼：「要跟我當敵人、那恭喜妳，成功了、自己接受後果哦」、「我就沒辦法保證你還有明天」。

    蔡男還寫說：「姓高的，如果妳想活久一點，勸妳聰明點、妳只想顧妳自己，那我只好找人關切兩位小朋友囉，兩位小朋友如果發生什麼意外，該怪誰呢？呵呵，知道意外這種事情，是很簡單可以造成的呢，這是因妳而造成的傷害，讓妳一輩子都記得惹錯人」、「小朋友若有個三長兩短～不知道媽媽是不是會難過或是沒事呢？」

    檢方調查，蔡男接著寫說：「不如來做件能讓媽媽撕心裂肺的事情，呵呵 想到就好玩 好久沒這樣玩了～」等語，高女獲知後報警處理；蔡男否認犯行，辯稱曾與一名姓高的男駕駛發生行車糾紛，才會打這些內容，與高女無關。

    檢方調查後認為這根本是「影子抗辯」，且蔡男在文章中提及：「在某一小區塊，的確，你比較大…」等，可確認他是在描述職場的上下層關係，文章中並以「媽媽、妳」稱呼對方，亦明白指出：「姓高的、兩位小朋友」，亦與高女姓氏及所生子女數量相同，加上文章只有蔡男LINE好友才能觀看，判定是針對高女。

    檢方認為，蔡男未能自我檢討，竟以違法方式表現自己情緒，在偵查中矯言飾詞，犯後態度不佳，建請法院斟酌勿給予緩刑諭知；法院審理時，蔡男認罪，法官考量他與被害者和解，因此給予緩刑。

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