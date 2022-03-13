酸女兒胖又沒男友 法院認「臭嘴爸」精神暴力侵害

盧姓男子喝醉長期對家人語言暴力，女兒因此聲請了通常保護令，這次盧男又酸女兒胖、沒男友，南院簡易庭認定是精神暴力侵害。（資料照，記者王捷攝）

2022/03/13 06:21

〔記者王捷／台南報導〕盧姓男子酒品差，喝醉後還「嘴很臭」，常拿女兒身材開玩笑，但酒醒後又忘了這回事；去年盧男跟家人大吵一架，各聲請保護令，南院核准盧男女兒的通常保護令，禁止盧男再對女兒實施身體或精神上的侵害，但去年10月盧男喝醉不僅酸女兒胖、找不到男友，還用台語辱女兒被前男友「幹好玩的」，女兒因此報案盧男違反保護令，這個月南院作出簡易判決，認定這是精神暴力侵害。

盧男與親戚住的很近，在警方眼中，他不是常惹事的人物，會注意到他，是因為喝醉後與家人有糾紛，雖然盧男不至於動手，但說話很難聽，家人長期以來忍受他的言語暴力，親戚間氣氛都不太好，曾要求盧男不要喝到失神，但盧男常控制不住，一喝醉就「變身」，去年盧男與家人大吵一架後，盧男與家人都去聲請了通常保護令。

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但是，即使家人聲請了保護令，盧男卻沒有因此警惕；去年9月他喝醉後在路上看到姪子，因為不滿姪子的一些作為，當街罵姪子是「龜兒子」犯侮辱罪，雖然姪子最後撤回告訴，盧男獲得不起訴，但是盧男當時因為多加了一句要請姪子「吃土豆」，被檢方認定是請對方吃子彈的意思，犯恐嚇罪。

接著在去年10月，盧男喝醉後又發作了，開酸女兒胖、交不到男朋友，還用台語辱罵女兒，之前是被前男友「幹好玩的」，讓女兒覺得受辱報案，這個月南院簡易庭認定，盧男的行為是精神侵害，所以違反保護令的規定，加上他之前又恐嚇姪子，兩罪合併處以拘役50天。

警方指出，保護令分為緊急、暫時及普通保護令，三種保護令在警察機關都可以聲請，只要準備相關的證據，警方會依受害程度，用最快的方式向法院聲請核發，尤其較為受暴較嚴重的緊急保護令，法院受理後在4小時內就會核發；從盧男酸女兒的案例也能發現，「受暴」不一定是肉體上的，精神上的受虐也受保護令保護。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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