嘉市議員戴寧涉詐助理費80萬交保 台南高分院撤銷發回更審

被稱為「9頭身美女」的嘉市議員戴寧，涉貪500萬的助理費，但嘉院僅裁定80萬元交保。（翻攝戴寧臉書）

2022/03/12 15:37

〔記者王捷／台南報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧涉詐領助理費超過500萬元，嘉義地院認為，全案有疑慮，禁止戴與特定人士接觸代替羈押，裁定80萬交保，嘉檢不服提出抗告，台南高分院今撤銷裁定，發回嘉院重審。

台南高分院提出3疑點，分別是嘉院未傳戴的父母、沒說明如何禁止戴與相關人接觸，最後則是未考慮以戴的財力、地位是否有棄保潛逃的可能。

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南高分院認為，即使戴的父親重病，那也應該傳戴的母親到庭，鞏固現有的證據，戴寧是否有串供疑慮仍要審酌，嘉院卻認為整個案子大致明朗、且證據已經保全所以認為沒有羈押的必要，這個決定實在做的太快；另外，第二個疑點是，在嘉院的裁定理由很矛盾，既認為戴不用羈押，又做出禁止戴寧接觸相關證人代替羈押的裁定，但整案中未傳戴的父母，以戴寧與父母親密的狀況，是否只用「禁止」就能防止串證？這太令人感到質疑。

最後，南高分院認為，戴寧涉貪500萬的助理費，僅以80萬交保，以戴寧是市議員的社會地位、經濟能力，還有考慮到她不法所得的財物，難道不該考慮是否有棄保潛逃的問題？因此認為嘉檢提出的抗告有理由，雖然高分院也能裁定將戴寧羈押，但高分院只是撤銷了嘉院的裁定，發回重審。

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