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    「假檢警」今年已詐走近億元 6旬以上長者佔逾5成

    「假檢警」詐騙手法仍猖獗，刑事局提醒注意。（刑事局提供）

    「假檢警」詐騙手法仍猖獗，刑事局提醒注意。（刑事局提供）

    2022/03/12 14:58

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計，「假檢警」詐騙手法目前在各詐欺案類的發生數中，排名第三名，今年至今已詐得9千8百餘萬元，60歲以上佔全部被害人逾5成，凸顯年長者族群及退休人員是這類詐騙手法受騙的高危險族群，刑事局今提醒民眾多小心。

    刑事局表示，台南市1名70歲吳姓退休人員日前於住家接獲自稱郵局之無來電顯示電話，稱被害人健保卡遭盜用要辦理郵局開戶，為解決本案要轉接給警察處理。不久，便轉接給假冒北市警局偵二隊警官，該名警官聲稱被害人疑似涉及洗錢案件，被害人情急之下詢問如何解決，假警官便將電話轉接給佯裝台北地檢署檢察官。

    假檢察官告訴被害人，之前已寄送3次傳票通知被害人到案說明，惟被害人均未出庭，現在必須強制執行，佯稱法院須暫時監管被害人現金，並告知被害人基於偵查不公開不得告知他人，被害人於是自銀行帳戶提領多次現金並交付予車手，事後被害人覺得有異，遂報警處理，但已損失上百萬元。

    刑事局提醒，常見假冒公務機關詐騙手法多為撥打市內電話，用語音的方式要被害人轉接客服人員，並以被害人「遭冒用身分」辦理開戶、請領健保補助或申辦門號，要協助轉接警察機關製作筆錄，另告知涉及洗錢案件，要求「偵查不公開」勿告知親友，再當面交付或以LINE傳送法院「偽造公文」取信被害人，須被害人配合「監管帳戶」等話術行騙得逞，因此聽到前述這些關鍵字，就是詐騙。

    刑事局表示，為防範犯罪於未然，訂定「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，民眾提供嫌犯姓名、住址及犯罪直接證據，因而偵破重大刑案，最高發給獎金10萬元；另外，金融監督管理委員會鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件於近期修正「金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，提高檢舉獎金核發標準，每件檢舉獎金最高400萬元，是修正前的10倍，呼籲民眾發現疑似詐欺集團成員或據點，可向警方檢舉，來協助警方打擊詐欺犯罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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