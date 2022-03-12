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    首頁　>　社會

    詐團持槍押人強索帳戶 三重警攻堅救出4人

    新北市張姓詐團主嫌持槍將廖姓等4名新進車手囚禁三重旅館，逼迫交出存摺，警方攻堅逮獲8人，救出4名被害人，全案依妨害自由、詐欺及洗錢防制法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市張姓詐團主嫌持槍將廖姓等4名新進車手囚禁三重旅館，逼迫交出存摺，警方攻堅逮獲8人，救出4名被害人，全案依妨害自由、詐欺及洗錢防制法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/12 11:14

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警三重分局昨獲報，歹徒持槍將被害人囚禁三重天台一間旅館，偵查隊、霹靂小組荷槍實彈攻堅，破門後發現4名詐騙集團成員囚禁4名被害人，強索存摺作為人頭帳戶，甚至關押4人，警方逮捕4名嫌犯，起出玩具槍、5萬餘贓款、多本存摺等證物，其中一名被害人還是通緝犯，全案依詐欺等罪嫌送辦。

    三重警分局11日上午近9時獲報，民眾遭持槍囚禁正義南路一間旅館，警方到場敲門，房內雖有人但拒不開門，經人看守房門，過濾監視器，研判持有槍械，立即申請霹靂小組支援，破門後發現屋內有8人，其中4名為被害人，3人提供銀行帳戶給詐團，但4人都遭限制自由2天。

    警方初步了解，8人為詐團成員，查扣5萬1600元、7部手機、一台平板、1把玩具手槍、存摺等證物；其中4名被害人遭27歲張姓主嫌等4人控制行動自由，另名35歲廖姓被害人涉及他案遭通緝，一併逮捕歸案。

    警方釐清後，朝詐欺犯行擴大偵辦，將張姓主嫌等4人以妨害自由送辦，8人涉及洗錢防制法、詐欺等罪，也併案偵辦。

    警方呼籲，遭囚禁的被害人，因在臉書「偏門收入」社團找工作，提供詐團銀行帳戶使用，錢還沒賺到，淪為詐團成員，提醒社會大眾勿提供個人銀行帳戶及密碼供人使用，淪為詐團成員，害人害己。

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