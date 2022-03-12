女子車停自家大樓地下室失竊 竟是雨衣盜為「感情糾紛」惡作劇

柯姓男子扮成雨衣盜侵入大樓偷車，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

2022/03/12 09:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名陳姓女子將機車停放自家大樓地下室竟然不翼而飛，警方查出柯姓男子疑與陳姓女子的母親有感情糾紛，竟裝扮成雨衣盜侵入大樓偷車後棄置路邊，當做惡作劇報復對方，警方前天通知柯男到案，斥責無聊行爲造成他人困擾，昨將他依法送辦，柯男後悔已來不及。

楠梓警分局翠屏派出所日前接獲1起機車失竊案，陳姓女子於2月初向派出所報案，指稱1月28日要上班時，停在楠梓區惠豐街1棟大樓地下室的機車遭竊，由於該車才買3年，平時騎乘都很愛惜，沒想到竟會被偷，且當天上班還因此遲到，令她心疼又氣憤。

請繼續往下閱讀...

警方受理報案後展開追查，發現竊賊全身穿雨衣、戴口罩，包得密不透風，潛入住宅大樓地下室竊車的情況少見，應非臨時起意，直接跨坐陳女機車上，以工具硬插入鑰匙孔，強行旋轉發動機車，過程不到1分鐘，隨即騎乘贓車離去。

警方調閱監視器畫面以車追人，鎖定柯姓工人（59歲）涉嫌重大，前天通知柯男到案，查出他是陳女母親的友人，疑因與陳母有感情糾紛，才會惡作劇報復對方，竊車騎走後棄置路邊，迄今仍未找回機車。

警方斥責柯男無聊行爲，已造成他人困擾，柯男事後感到後悔不已，警訊後昨將柯男依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警方提醒民眾自身財物要保管好，停放機車除了鎖上龍頭鎖外，務必再加上大鎖，並注意後車箱有無確實關妥，讓小偷難以得手。

柯姓男子扮成雨衣盜侵入大樓偷車，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法