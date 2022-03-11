3/11 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、台東

今晚（3月11日）開獎的111000060期今彩539頭獎開出2注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/03/11 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月11日）開獎的111000060期今彩539頭獎開出2注，由新北市林口區中正路216號「阿亮彩券行」、台東縣台東市豐田里中興路四段432號「財運到彩券行」開出；第111000030期大樂透、第111000060期雙贏彩均摃龜。

第111000030期大樂透中獎號碼為「03、04、08、15、21、24，特別號：29」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得131萬9437元；參獎共50注中獎，每注可得2萬8418元；肆獎共118注中獎，每注可得7741元；伍獎共2420注中獎，每注可得2000元；陸獎共2824注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6231注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8550注中獎，每注可得400元。

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第111000030期49樂合彩中獎號碼為「03、04、08、15、21、24」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共196注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4588注中獎，每注可得1250元。

第111000060期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、09、10、12、13、14、15、18、22、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1391注中獎，每注可得100元。

第111000060期今彩539中獎號碼為「04、06、11、20、29」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共337注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1277注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3698注中獎，每注可得50元。

第111000060期39樂合彩中獎號碼為「04、06、11、20、29」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共745注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7966注中獎，每注可得1125元。

第111000060期3星彩中獎號碼為「887」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000060期4星彩中獎號碼為「2774」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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