台東女神農境外茶混充台灣茶販售 哽咽道歉強調加倍買回

陳麗雪用生命擔保800元以上的售出茶葉，絕對沒有進口茶的問題。（記者陳賢義攝）

2022/03/11 21:53

〔記者陳賢義／台東報導〕台東地檢署月前接獲食品藥物管理署告發，台東縣卑南鄉明峰村蘇姓夫妻疑以境外茶葉混充台灣茶葉販售，昨揮軍搜索，當場查扣疑似混充茶葉282斤等物；由於蘇男妻子陳麗雪曾在2011年運用茶改場傳授的技術製茶，榮獲農業界的奧斯卡大獎的神農獎，被喻為「建國百年女神農」，陳婦今日傍晚含淚道歉，願以2倍價錢加倍買回700元以下茶葉，並用生命擔保800元以上的售出茶葉，絕對沒有進口茶的問題，來龍去脈都與檢方交代清楚。

東檢是在上月接獲食品藥物管理署告發，即責成檢察官林永指揮縣刑大科技偵查隊、偵一隊及台東分局，會同食品藥物管理署及台東縣衛生局食藥科共同偵辦，且曾親自前往門市明查暗訪，並採買茶葉以確認其事，之後指揮司法警察多日蒐證並送驗鑑定後，認該茶行確涉有詐欺等罪嫌，遂聲請搜索票後，昨日傳喚、偵訊蘇姓夫妻及員工等4人後，認被告蘇姓夫妻涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知以10萬元具保，藉以查明相關案情。

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陳麗雪今日傍晚親自出面道歉，強調她也不曉得是進口茶，允諾會負起責任，無條件回收700元以下茶葉，且以2倍價賠償。她說，由於有機茶價位高，裁植了15年都無法抓到中低消費客群，3年前在展售中認識中部茶商，對方誆稱茶好、價格低，不疑有他而批發，未料卻造成這麼大的問題，真的感到很抱歉，絕對會對消費者負責到底。其次，雖被查扣茶葉282斤，但非全數都是混充茶，打壞了台東茶的名聲深感抱歉，不會逃避過錯，盼能再次挽回消費者的信心。

東檢主任檢察官謝長夏表示，全台能檢驗混充茶技術僅農委會茶業改良場，已將查扣的茶葉送往鑑定；至於茶行何時混充及牟利金額，仍需調查舉證。

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