宜縣府人事異動 涉貪汙弊案吳朝琴、吳東原調秘書

吳東原（左）及吳朝琴（右）交保候申請復職，被調任秘書。（資料照，記者江志雄攝）

2022/03/11 19:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與兒女、縣府團隊涉及土地增值稅與財產來源不明弊案，其中，建設處長吳朝琴與農務科長吳東原遭羈押，近期才羈押期滿交保候傳；今縣府發布人事異動，涉案的吳朝琴與吳東原均被調任秘書，建設處長由交通處長黃志良接任，交通處長由農業處副處長王明輝陞任。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所疑涉貪污等弊案，2度指揮廉政署搜索。首次搜索偵訊時，吳朝琴與吳東原被羈押禁見，羈押期即將屆滿，檢方認為已無羈押必要，8日聲請具保停止羈押，宜蘭地方法院裁定兩人各以15萬元交保。

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縣府今發布人事調動，黃志良調任建設處長，王明輝陞任交通處長，並配合縣政需要，調整秘書賴逸夫為農業處副處長，至於農務科長人事案，暫時還懸缺。

縣府秘書長林茂盛說，這次的人事調動，與弊案無關，純粹是要提升縣府團隊的量能，並基於專業考量，舉例來說建設處長之前都是代理，這次讓有都市規劃專業的黃志良接任，加上黃本在交通處就有在處理高鐵延伸宜蘭與鐵路高架，這兩案剛好都要進入都市計畫檢討，黃志良的專長能讓兩案推動更順利。

林茂盛說，至於王明輝過去曾是工務處長，還在工程會待過，地方、中央都有歷練，這次陞任交通處長，主要是要借重他的工程專業。

至於吳朝琴與吳東原的部分，林茂盛說，2人剛回來且已申請復職，基於原本都已是9職等，所以藉由兩人剛回來的這個時間點，平調為9職等的秘書。

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