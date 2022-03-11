林姿妙女兒林羿伶涉弊未羈押檢二度提抗告 高院駁回：非核心

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶。（資料照）

2022/03/11 10:54

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶母女涉弊案，檢方聲押林姿妙不成，抗告也失敗，她獲80萬交保確定，宜蘭檢方指控獲40萬元交保的林羿伶，涉犯圖利、湮滅證據和與共犯、證人串證之虞，昨日再度提起抗告，高等法院快馬加鞭審理，認為原審已就抗告意旨審酌，且疑為犯罪使用物已扣押，加上同案被告吳朝琴等人已被羈押，林女也非本案核心要角，今駁回抗告確定。

高院合議庭審判長劉嶽承、受命法官廖紋妤、陪席法官古瑞君今裁定指出，檢方抗告認為林羿伶有勾串共犯或證人之虞等情形，仍有羈押必要，但檢方所指情形，原審均已審酌、說明，所稱藍色行李箱究竟為何物，並無證據可供證明。

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合議庭也表示，本案經檢方指揮二度搜索，可能為犯罪使用的證物已經扣押，同案被告吳朝琴、吳東之前已遭收押禁見、禁止通信，雖然其母林姿妙等人未經羈押，不過，沒有證據足認林伶為決策及繫要角，依其涉案情節及目前偵查進度，尚無羈押必要，因此駁回檢方昨日二度抗告。

檢方日前以宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶，及縣府農業處長康立和3人涉圖利等罪，但聲押未成，提起抗告；高等法院認定，林姿妙涉犯圖利等多罪，且罪嫌重大，但無羈押必要，裁定交保80萬元，並無不當，駁回抗告確定；林羿伶部份，涉犯圖利罪卻有卸責及湮滅重要訊息行為，將她撤銷發回一審更為裁定，一審將林女諭知40萬元交保，檢方不服，認為應予羈押，昨日二度提起抗告。

至於康立和部份，高院日前認定，康雖罪嫌重大，但無羈押原因，一審裁定不予羈押，並無違法，故駁回抗告確定。

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