毒駕拒檢一路逆向蛇行闖紅燈 被逮吞下34張罰單

新北市蕭姓毒蟲在新莊、板橋鬧區逃竄近10公里，仍被新莊警方在大漢橋頭圍捕逮獲，警方大陣仗，讓路人大吃一驚。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/11 09:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊分局警員昨巡邏發現一名騎士闖紅燈，攔停拒檢，疑犯反倒在市區逆向、蛇行、闖紅燈，一路從新莊福壽街竄到新莊廟街，沿著中正路、大漢橋逃到板橋，因警力追捕又逃回新莊，被橋頭大批警力的口袋戰術攔截，噴辣椒水將他拉下車壓制，赫見他丟包毒咖啡，警方也祭出34張罰單，全案移送法辦。

新莊警方調查，昌平所警員李珈篁、警員郭富綸10日晚間9時17分巡邏途經新莊區福壽街與昌隆街口前，發現33歲蕭姓男子騎車闖紅燈，追上前攔查，但蕭嫌拒檢不停，甚至在幸福路、中正路沿線逆向違規、闖紅燈、危險蛇行，警方通報攔截圍捕，蕭嫌逃到新莊堤防一帶，再一路違規上大漢橋逃往板橋，下橋後為躲避追捕，又急速違規迴轉繞回新莊，警方支援警力在16分鐘後，於新莊區中正、思源路口大漢橋頭，出動15名警力追捕、攔截、壓制，才逮獲蕭嫌。

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警方壓制蕭嫌時，發現他緊握口袋，不願配合盤查，甚至丟包，警方赫見是6包毒咖啡包，總重約24公克。

警方當場查扣蕭嫌持有的毒品咖啡包，全案依照毒品條例、公共危險罪移請偵辦外，另舉發闖紅燈、逆向行駛、紅燈右轉、危險駕駛等34張罰單。

警方追問蕭嫌為何要逃亡，他先辯稱人不舒服，趕著回家，後來改口自己是毒品及治安顧慮人口，加上持毒，擔心被抓才逃亡；他說平日當粗工，精神不濟，才吸毒提神；警方也告誡他吸毒殘害自己就算了，還毒駕、飆車害人，蕭嫌則低頭不語。

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新北市蕭姓毒蟲在新莊、板橋鬧區逃竄近10公里，仍被新莊警方在大漢橋頭圍捕逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

蕭嫌不願配合盤查，甚至將毒咖啡包丟包。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蕭姓毒蟲在新莊、板橋鬧區逃竄近10公里（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蕭姓毒蟲在新莊、板橋鬧區逃竄近10公里，仍被新莊警方在大漢橋頭圍捕逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

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