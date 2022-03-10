懷疑運將繞路報警卻辱警 李連杰合夥人賠30萬緩起訴

台北地檢署考量董宋元已與3名被嗆員警和解，且各賠10萬元、總計賠30萬元，今依侮辱公務員罪將董宋元緩起訴。（資料照）

2022/03/10 17:32

首次上稿16:07

更新時間17:32

〔記者錢利忠／台北報導〕曾是影星李連杰合夥人之一的國民黨黨營事業華夏公司前任總經理董宋元，去年搭計程車回家途中與運將起口角，董報警後卻不出示身份證，還辱罵員警「雞巴人你最壞」等字眼而被法辦；台北地檢署考量董已與3名被嗆員警和解，且各賠償10萬元、總計賠30萬元，今依侮辱公務員罪將董宋元緩起訴。

檢警調查，去年11月17日深夜11時許至隔天凌晨12時許，董宋元從台北市信義區夜店搭計程車返家，途中質疑運將繞路而發生口角，2人吵得不可開交，最後就近至北市警局三張犁派出所報案。

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當時員警請董宋元出示身分證，他當時已帶醉意，不爽被員警提醒戴好口罩，突然暴怒不斷辱罵員警「雞歪」、「雞巴人你最壞」等字眼，因而被依侮辱公務員及公然侮辱等罪法辦。

後來董宋元與3名員警達成和解，屬於告訴乃論的公然侮辱罪獲撤告，至於非告訴乃論的侮辱公務員罪，檢方考量董宋元已認罪及賠償員警，同意將他緩起訴1年，未附帶緩起訴條件。

董宋元的背景顯赫，他的外公是台灣化學企業台硝創辦人吳以平，董宋元也曾被媒體報導是「功夫皇帝」李連杰的合夥人之一，董宋元赴美求學返國後，曾擔任基金操盤手，還被爆出與連勝文有交情，而被媒體戲稱為「太子黨」，他擔任華夏投資總經理期間，也曾處理過中廣、中影等眾所矚目的黨產案。

此外，董宋元已非初次因衝動惹事被法辦，2015年12月31日，台北市文華東方酒店內，一群旅美返國且事業有成的青年才俊齊聚在一起辦跨年晚會，席間董宋元竟涉嫌持玻璃杯砸傷香港源富投資創辦人王華麟，導致王華麟頭破血流，後來董宋元於北檢庭訊時承認打傷王華麟，雙方於偵查階段無法達成和解，董宋元因而面臨傷害罪訴訟官司。

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