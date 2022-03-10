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    惡夫妻「仙人跳」單身狗 友人情義相挺淪共犯險GG

    簡姓夫妻檔用「仙人跳」方式詐財。（情境照）

    簡姓夫妻檔用「仙人跳」方式詐財。（情境照）

    2022/03/10 12:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕簡姓夫妻檔缺錢花用，兩人商議用「仙人跳」方式詐財，胡姓友人到場助陣時，誤以為簡妻被強姦，氣得追打受害者，結果夫妻倆悶聲發大財，胡男沒分到半毛錢，還賠了9萬元爭取和解，才讓法官輕判他緩刑2年。

    判決指出，簡姓夫妻檔缺錢花用，兩人商議後，決定由妻子出面透過交友軟體，找尋單身男子詐財；2020年1月26日晚間7點多，簡妻結識被害人小明（化名）後，約他到家裡聊天，小時到場後，簡妻褪去衣物勾引小明上床，小明褲子才脫一半，簡男就衝進家門，對著小明叫囂「是不是上我老婆」、「如果不處理就找兄弟來處理」。

    小明見簡男身上有刺青，擔心他會對自己不利，乖乖交出7萬9千元才換得脫身；簡姓夫妻檔食髓之味，5天後又用同樣手法找上大學生小華（化名），小華因社會經驗不足，也想付錢了事，結果全身只剩900元，無法滿足簡姓夫妻檔的胃口，被他們關押在家凌虐將近1小時。

    小華被欺凌時，簡男還找來胡姓友人到場幫忙出主意，胡男誤以為簡妻被強姦，到場後氣得追打小華，還叫小華把機車拿去典當，甚至讓小華拿出學生證去辦蘋果手機給他們用，小華被打得受不了，只好配合指示去當鋪和手機行，讓簡姓夫妻拿到2萬7千元和賣手機的3萬2千元。

    高雄地院審理時，簡姓夫妻坦承犯行，被依恐嚇取財罪各判刑徒刑1年2月、1年，而胡男則說自己不曉得簡姓夫妻在「仙人跳」，強調自己是義氣相挺，他還賠了9萬元給小華獲取對方原諒；法官認為胡男在此事件中雖然有參與恐嚇取財，但他並沒有分到錢，因此輕判他徒刑6月、得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

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