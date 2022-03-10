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    法務部將開人事諮詢會議 討論檢察官職期4大議題

    法務部將召開人事諮詢會議。（記者吳政峰攝）

    法務部將召開人事諮詢會議。（記者吳政峰攝）

    2022/03/10 12:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官一、二輪調制度上路4年，許多隱性問題逐漸浮上檯面，法務部為了因應，決定於本月15日召開「人事諮詢會議」，邀集曾經或現在適用該制度的人現身說法；另於22日請一審主任檢察官出席陳述面臨的實務狀況，預計兩日會議將聚焦在職期的4大議題。

    一、二審輪調目前有兩種管道，第一種是一審主任檢察官上二審，職期3年，期滿應回一審，俗稱「三專生」；第二種是一審檢察官調二審辦事，職期2年，期滿歸建原地檢，俗稱「二專生」。

    輪調制度運行至今，不論是三專生或二專生，回到一審之後，基於偵查獨立，都不便去了解其他檢察官正在辦什麼案，降低了經驗傳承的原意。而二審每年均補三專生與二專生，並無實任缺，以至於檢察官才剛上手就要回一審，而熟悉二審事務的實任檢察官卻越來越少，恐造成世代交接斷層的疑慮。

    法務部預計15日與22日召開人事諮詢會議，15日的會議找來10餘位現、卸任的三專生與二專生，請他們談談所遇到的困境與實務上運作所發生的問題；22日的會議則找地檢署任期滿7、8年的主任檢察官，談談未來要上二審的擔憂與期望。

    兩天會議將聚焦在4大議題，首先，三專生與二專生目前職期不一致，經驗累積有別，也會影響人力調度，未來職期是否統一為二或三年？第二，三專生原本是設計給一審主任申請，二專生則是供基層檢察官申請，但現在未分流，以至於一人同時報名三專跟二專，搶了別人名額，未來是否要設計分流制度？

    第三，目前二審實任人力每年離、退、轉職數量不少，卻只補三、二專生，未補實缺，導致這些新手才剛熟悉業務，就要返回一審辦案，長期下來，恐造成二審空洞化，不只經驗無法累積傳承，還有辦案與行政品質上的疑慮，故將討論二審補實制度。

    第四，現行一審主任的職期為4年，期滿可「續杯」一次4年，故主任若沒出包，通常可幹到8年，卻也因為職期不短，造成每個地檢署的主任缺不多，基層升遷速度緩慢。人事諮詢會議將討論有無更動職期年限的必要性，有委員認為可以比照法院的庭長，一期3年，可續杯一次，共6年，以提高遷調的速度。

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