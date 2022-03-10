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    直播主帶貨演過頭 公審結單買家「棄標」被起訴

    莊姓蝦皮直播主帶貨演過頭，公審結單買家「棄標」被檢方起訴。（資料照）

    莊姓蝦皮直播主帶貨演過頭，公審結單買家「棄標」被檢方起訴。（資料照）

    2022/03/10 10:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在網路蝦皮賣場有4千多位粉絲的莊姓女直播主，日前在直播間公審朱姓女買家，駡她「擷圖不結單，笨死了」，但朱女早在得標後6小時就刷卡結標，朱女不滿被惡意針對氣得提告，雄檢認為莊女明知買家已結單還故意開直播駡人，依誹謗罪將她起訴。

    檢方指出，2020年4月2日凌晨3點多，家住新北的朱姓女子在蝦皮某美國代購賣場的直播間，向莊姓女直播主以3600元標下一只名牌相機包，朱女得標後，莊女於同日凌晨5點多傳訊息給朱女，請她儘速結單才能安排出貨，朱女也在同日上午9點完成刷卡，並於2天後收到商品。

    但朱女收到商品後卻發現東西寄錯，她到莊女的蝦皮賣場反應此事時，發現莊女竟在她得標後，以「閃播聊天、唱名棄標者」為題，拿出附有朱女大頭照的蝦皮帳號，在直播間裡公審她「標那麼低，竟然沒有去結單」、「你擷圖不結單，笨死了」，企圖營造朱女不識貨、用低標買到名牌商品卻棄標的假象。

    朱女看到影車後氣炸，直接到警局報案提告，雄檢偵查時，莊女辯稱直播時如果客人有標到商品，應在直播結束後立即付款，但朱女拖了好幾個小時才結單，她認為這不符合賣場規定，才會開直播駡她。

    但檢方認為，莊女明知買家已結單還出貨，卻在直播間駡人「擷圖不結單，笨死了」，明顯與事實不符，且她公審的朱女蝦皮帳號，有呈現朱女的真實頭像，因此認定她涉犯誹謗罪將她起訴。

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