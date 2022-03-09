花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪 法院裁定收押

國民黨藉花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌以借款名義跟多家工程得標廠商有不正常的金流往來，遭檢調查辦，檢方今向花蓮地方法院聲請羈押，晚間8點多法官裁定羈押。（資料照）

2022/03/09 20:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨藉花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌以借款名義跟多家工程得標廠商有不正常的金流往來，遭花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮法務部調查站偵辦，經過一夜清查相關資料，檢方今向花蓮地方法院聲請羈押，其中蔡秋龍、李浚溢、林昌慶等人，晚間8點多法官裁定羈押，鎮長夫人徐惠玲30萬元交保，吳姓承辦1萬元交保。

檢調人員昨持法院搜索票，前往公所、鎮長處所等15處搜索，帶回11人偵訊，檢方認為涉嫌重大並有串證之虞，把鎮長蔡秋龍、蔡妻徐惠玲、清潔隊員李浚溢、前建設課吳姓承辦、建設課技士林昌慶向法院聲請羈押；前建設課張姓技士、前建設課約聘金姓技士各20萬元交保，陳姓廠商30萬元交保；其餘3人請回。

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檢方指出，包含玉里鎮棒壘球場等多項工程公所遭檢舉涉嫌驗收瑕疵，蔡秋龍等人與數家得標廠商間則有數百萬元的不正常金流關係，合計上千萬元，檢方懷疑這些不正常的金流是以借款名義掩護回扣之實，檢方清查相關資料，認為蔡等3人涉嫌違反貪污治罪條例收受賄賂、圖利等罪嫌，認為涉嫌重大並有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

李浚溢在2011年就涉嫌藉職務之便，借牌投標「南通土資場重機械租用勞務採購案」，再夥同公共造產南通土資場曹姓管理員變賣土方牟利，偽造不實施作紀錄請款遭法院依偽造文書、竊盜罪判處1年8個月。據了解，鎮長蔡秋龍上任後重用李，公所內大小事情都要李經手，許多公務員害怕在有違法之虞的公文上蓋章，紛紛請辭走人。

61歲的玉里鎮長蔡秋龍建商起家，曾任花蓮縣政府縣府南區服務中心主任、玉里鎮民代表，2014年參選縣議員落選，2018年脫黨參選玉里鎮長，擊敗國民黨籍前鎮長龔文俊，蔡為求勝選砸大錢參與選舉，選情激烈，蔡上任後就把龔過去的建設題字牌匾拆掉，連公所歷任鎮長相片都沒有龔的相片。

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