國1彰化交流道4車追撞 1人流鼻血送醫

國1彰化交流道南下出口匝道，平日上班或下班時間經常壅塞，令用路人詬病。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2022/03/09 19:58

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號南下198公里彰化交流道出口匝道，今天傍晚發生4輛小型車連環追撞事故，造成其中1名駕駛因臉部撞擊流鼻血，送醫治療，所幸沒有大礙，由於正值下班尖峰時間，這起事故也造成後方回堵到主線車道，直到晚間6點多才恢復順暢。

國道1號彰化交流道南下出口匝道，平日上班或下班時間幾乎都會出現壅塞，有駕駛人認為肇因於下交流道後首先會遇到平面道路的紅綠燈，且一旦紅綠燈的紅燈秒數過長，就很容易回堵到匝道上甚至國道出口車道，經常性堵車幾乎已成交常便飯。過去就曾發生上班時多輛車在彰化交流道出口匝道處追撞翻車事故。

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國道三隊調查，當時彰化交流道出口匝道車流量很大，1輛小貨車行駛匝道外側車道突然追撞前方轎車，前方轎車再連續推撞前面2輛轎車，共造成4車連環追撞，其中被小貨車追撞的駕駛流鼻血，被趕到現場救護的彰化縣消防局消防員送往彰化基督教醫院治療，所幸沒有大礙。

由於適逢下班時間，下交流道後的彰化市區平面道路又正好有紅綠燈，因此這起事故造成塞車，並回堵到國道主線車道上，所幸員警指揮疏導下於晚間6點多恢復順暢。事故發生確實原因與肇事責任由國道三隊釐清。

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