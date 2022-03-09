遊戲公司暗營賭網洗錢水房 經手8億賭資遭刑事局查獲

警方查扣現金383萬多元，以及百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等名錶5支與大批中國門號工作機、轉帳U盾等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/03/09 14:59

〔記者邱俊福／台北報導〕經營遊戲開發公司的張姓男子，涉嫌設置洗錢水房，替「BET365」線上博弈網站，將中國賭客的賭資與營收，轉帳到其他帳戶，從中抽取手續費，牟取暴利；刑事局偵七大隊第三隊今宣布偵破，在新北市搗破3處機房，逮張嫌與員工共29人，警方初估，該集團去年初至今共經手約8億多元賭資，獲利超過800多萬元。

警方調查，52歲張嫌，在新北市新店區開設一家遊戲開發公司，卻以其公司名義於各求職網站刊登徵求遊戲客服、軟體開發人才，起薪4萬多元，當有人應徵時，便派往洗錢機房任職；這些員工上班時，雖發現是替博弈平台轉帳洗錢，但因薪資與福利不錯，仍繼續從事不法工作。

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該集團協助博弈平台代收賭資與出金，分別從中收取1%與0.4%手續費，因利潤豐厚，張嫌不斷擴張轉帳水房規模與據點，目前在新北市新店、新莊區分別承租2處華廈、1處商辦，作為轉帳水房。

警方是在去年初獲報，有批中國門號、手機及銀行U盾寄送至國內，研判為不法集團從事洗錢使用，即組成專案小組追查，警方先後在去年9月2日及上月22日分執行2波搜索行動，共逮捕張嫌與旗下員工等29人，查扣現金383萬多元，以及百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等名錶5支與中國門號工作機488支、中國銀行轉帳U盾497支及電腦107台等大批贓證物。

警訊中，張嫌供稱協助博弈平台洗錢，其餘員工則稱僅知協助轉帳，不知是替博弈平台洗錢，警詢後依賭博、洗錢及組織犯罪移送檢方偵辦；檢方經複訊，張嫌遭聲押獲准，其餘員工則交保或請回。

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