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    騎電動滑板車撞死人判10月 玩家揭被索賠600萬

    郭姓玩家騎電動滑板車闖紅燈與機車發生車禍，騎士不幸身亡，士院今依過失致死罪判郭10月徒刑。（資料照）

    郭姓玩家騎電動滑板車闖紅燈與機車發生車禍，騎士不幸身亡，士院今依過失致死罪判郭10月徒刑。（資料照）

    2022/03/09 14:32

    〔記者溫于德／台北報導〕郭姓玩家騎電動滑板車行經路口時闖紅燈，與機車發生車禍，騎士因顱內出血身亡。士林地院今依過失致死罪判郭10月徒刑，郭聆判後表示會上訴，另他願意道歉，但騎士家屬要求賠償600萬元實在太高。

    郭男說，騎士家屬拒絕接受任何道歉，還要求600萬元理賠金，而自己絕對不會逃避法律責任，但如果電動滑板車不能上路，有關單位應該立法約束，而不是讓民眾遊走灰色地帶。

    判決指，前年10月25日，郭男騎電動滑板車行經北市南港昆陽街、市民大道時，與機車發生車禍，騎士彈出落地，導致頭部外傷、顱骨骨折，雖經送醫，隔日上午仍因顱內、腹腔出血身亡。

    郭男到案供稱，當時騎電動滑板車的時速在2、3公里，見人行號誌為綠燈，他便騎過去，途中有看見機車燈，但後續發生什麼事並不清楚。

    案經警方分析交通事故原因與台北市車輛行車事故鑑定結果可知，郭男在道路上騎電動滑板車時，違反號誌管制，為肇事主因，至於騎士超速騎車則為肇事次因。

    士院認為，郭男一時疏失釀車禍事故，導致騎士枉送寶貴生命，不過騎士也有過失，不能全部歸責於郭男，並考量郭男承認犯行，但尚未達成和解等情，依過失致死罪判他10月徒刑。

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