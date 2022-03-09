美女CEO遭影射外遇 向發文名媛求償80萬

美女CEO黃麟雅（見圖）不滿遭名媛郭孟葦在臉書發文影射她外遇，提告求償80萬並公開道歉。（資料照）

2022/03/09 12:28

〔記者溫于德／台北報導〕漢麟全科技美女CEO黃麟雅，遭名媛的孟葦在臉書發文影射她外遇、雙面人，更說她「從小就立志要嫁入豪門」，經黃提告，郭被依散布文字圖畫誹謗罪判刑2月，得易科罰金6萬元定讞，至於黃另對郭求償80萬元並要求登報、上臉書道歉部分，台北地院上午開庭，黃的律師同意郭以精品抵償，郭的律師則待庭後向郭確認後再行陳報。

刑事判決指，2018年4月3日，郭在臉書PO文敘述「A女」和「芽芽」2名女子互動，指A女不知芽芽是A女丈夫的小三，芽芽還與現任丈夫劈腿交往，另芽芽丈夫把芽芽在五股創業的小工廠搬到北市最精華地段，將網路上小生意，如雨傘、自拍神器、手機殼、小吹風扇等，變成一間高科技化、制度化、企業化的公司；文中也指芽芽受媒體關注，常常上電視談論自己成功秘訣。

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由於PO文附上2張疑似黃臉部遮住、穿結婚禮服照片，黃經多名友人轉知，認為郭PO文是在影射她外遇、雙面人，更說她「從小就立志要嫁入豪門」，憤而提告。

郭在刑事審理時承認PO文，但辯稱只是轉貼其他網頁，文中人物純屬虛構，且通篇未提及黃，照片也有遮隱臉部，否認毀損黃的名譽。

不過黃作證指郭都稱她「一ㄚˊ一ㄚˊ」，而文中提到「現任丈夫吳宣宣」、「芽也受到媒體的關注，邀約芽到電視談論她成功的祕訣」、「芽在幾年前初期創業時位在台北縣五股區的小工廠」等內容都在影射她。

高等法院認為，文中女主角名字發音與黃女雷同，相關背景又相近，而照片雖遮隱臉部，不過依服裝款式及現場群眾，幾乎可以確定就是黃的婚禮照片，依散布文字圖畫誹謗罪判郭2月徒刑，得易科罰金6萬元定讞。

民事部分，北院上午開庭時，黃、郭均委由律師到庭。黃的律師主張，道歉在實務上行之有年，目前也沒有任何配套措施，如果不能公開道歉，會出現「有錢就可以罵人」的情況，因此有必要登報道歉以回復名譽，不過可以討論以「澄清」方式進行。

郭女委任律師則說，無法理解的是，郭女在臉書發文，並非報紙，即便要道歉也是在臉書，且從未見過實務判決要求以「永久置頂公開」方式，刊登在臉書。

法官庭末詢問雙方是否有調解意願？黃的律師同意，並表示可以接受朝刊登「澄清」與適當賠償金額方向進行，但希望先確認調解方案，並接受郭以精品抵償；郭的律師則待庭後向郭確認後再行陳報。

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