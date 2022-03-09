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    遠百竹北店營運3個月遭小偷 順手牽羊市價2萬外套

    47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套。 （記者廖雪茹翻攝）

    47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套。 （記者廖雪茹翻攝）

    2022/03/09 11:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年元月中才試營運的遠百竹北店傳遭小偷！47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套；警方獲報循線追查，昨（8日）在其住處將她查緝到案，並追回全數贓物，全案依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。

    新竹縣政府警察局竹北分局表示，六家派出所本月4日接獲百貨公司2家櫃位店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計損失共計2萬8800元。經警方立即調閱監視器循線偵辦，發現慣竊張姓女子左顧右盼，趁著店員不注意及其他路過民眾未看見時，悄悄偷走店員錢包內8000元。

    張女食髓知味，接著至其他樓層竊走某專櫃價值2萬800元的大衣外套，等店員發現時，竊嫌早已離開現場，且張嫌將偷來的大衣外套用大袋子藏起，故意躲避眾人及警方追緝。但警方也不是省油的燈，早已鎖定她，昨至住處將她查緝到案，並從家中查獲全數贓物。

    竹北警呼籲，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，特別是人多擁擠的情形下，趁被害者不注意時行竊，作案過程極為短暫，不易被人發覺，請市民朋友一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物並妥善保管，避免竊賊有機可乘！

    47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套。 （記者廖雪茹翻攝）

    47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套。 （記者廖雪茹翻攝）

    47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套。 （記者廖雪茹翻攝）

    47歲張姓女子疑趁著店員不注意，悄悄偷走店員錢包內8000元，食髓知味，緊接著竊走某專櫃價值2萬800元大衣外套。 （記者廖雪茹翻攝）

    竹北警方接獲百貨店員報案循線追查，昨（8日）在張姓女子其住處將她查緝到案，並從追回外套和現金等全數贓物，全案依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

    竹北警方接獲百貨店員報案循線追查，昨（8日）在張姓女子其住處將她查緝到案，並從追回外套和現金等全數贓物，全案依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

    竹北警方接獲百貨店員報案循線追查，昨（8日）在張姓女子其住處將她查緝到案，並從追回外套和現金等全數贓物，全案依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

    竹北警方接獲百貨店員報案循線追查，昨（8日）在張姓女子其住處將她查緝到案，並從追回外套和現金等全數贓物，全案依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

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