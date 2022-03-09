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    首頁　>　社會

    香客把神明筊杯丟金爐燒 法院判無罪

    吳男跑到廟裡燒金紙，連神明的筊杯也一併丟進金爐燒，廟方提告毀損，屏東地院判他無罪。示意照，非本新聞事件筊杯。（記者李立法攝）

    吳男跑到廟裡燒金紙，連神明的筊杯也一併丟進金爐燒，廟方提告毀損，屏東地院判他無罪。示意照，非本新聞事件筊杯。（記者李立法攝）

    2022/03/09 11:25

    〔記者李立法／屏東報導〕吳姓男子跑到廟裡燒金紙，竟連內神明的筊杯也一併丟進金爐燒，寺廟管理員發現後，認為吳男是惡意行為，憤而提告毀損，吳男則辯稱是不小心將筊杯連同金紙一起燒了，屏東地院認為吳男與廟方並無過節，也無法證明吳男惡意毀損意圖，判無罪，可上訴。

    吳男去年6月間跑到郭男管理的寺廟祭拜燒金紙，卻將廟內向神明請旨專用的筊杯連同金紙一併丟進金爐內焚燒，郭男事後發現廟內筊杯不翼而飛，以為遭竊，經檢視廟內監視器影像後，才知道筊杯被吳男拿到金爐內燒，並在金爐內找到燒黑的筊杯，氣得對吳男提告毀損。

    吳男則辯稱，他不記得有把筊杯丟到金爐裡焚燒，因當時他拿著3份金紙到廟外的金爐焚燒，急急忙忙才沒有注意到。

    郭男認為，民眾入廟擲筊後會將筊杯放回神桌上固定的位置，再將金紙拿出去燒，這樣才合理，筊杯那麼大，金紙是一綑一綑的，怎麼可能不小心一起拿去燒。

    檢方採信廟方說法，依毀損罪起訴吳男，屏東地院詢問原、被告並視相關事證後，認為吳男並未廟方結怨，也無積極事證可證明吳男惡意燒毀筊杯的意圖，吳男所辯不無可能，應予無罪諭知。

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