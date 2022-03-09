太噁！高雄三多商圈逛街 2正妹被變態男噴「嘉明」

2名女子在高雄三多百貨圈逛街竟被變態男噴灑精液。（資料照）

2022/03/09 09:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕27歲陳姓男子出沒三多路百貨商圈，他邊走路邊自慰，再把精液射正在百貨公司逛街的正妹身上，正妹聞到「嘉明的味道」，才驚覺受辱，報警抓人後，檢方偵查時發現沒有人看到陳男有自慰舉動，因此不構成公然猥褻罪，依公然侮辱罪將他起訴。

檢方指出，2019年8月7日傍晚5點多，劉姓女子在三多路百貨商逛街時，突然聞到衣服後方飄來一陣刺鼻的漂白水味，她直覺伸手朝背部上衣擦拭，結果摸到一小灘黏稠的白色液體，劉女當下反應自己被人噴精，趕緊脫下外衣到警局報案。

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由於劉女沒有看到是何人所為，警方追查後也找不出變態色狼，直到2021年3月23日下午5點，又有一名廖姓女子在同樣的地點，被變態用同樣的手法噴精上身，這次警方根據現場監視器畫面，找到涉案的陳姓男子。

警訊時，陳男坦承自己邊走路邊自慰，再射精在不認識的女性民眾身上，案件被送往雄檢偵辦時，陳男又改口否認犯行，辯稱時間已經過太久，他不記得自己做過什麼事；檢方根據鑑定報告，確認陳男噴灑的液體是男性精液，但因沒有人看到他有在公共場所露鳥射精，因此難以構成公然猥褻罪，依公然侮辱罪將他起訴並聲請簡易判決。

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