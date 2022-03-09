發現老公與女曖昧「喜歡跟你過夜」 人妻求償卻敗訴

林女意外發現老公對謝姓女子說「我比較喜歡跟你過夜」等鹹濕內容。 （情境照）

2022/03/09 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓女子意外發現老公莊男對謝姓女子說：「我比較喜歡跟你過夜」等鹹濕內容，婆婆也留字條稱2人確有關係，憤而請求55萬元遮羞費，高雄高分院調查，無法證明逾越男女關係，判決她敗訴定讞。

結婚9年餘的林女指出，2020年2月間，其夫與謝女相識後交往密切，並自6月18日起至11月5日止，通話次數高達56次，最長約100餘分鐘，甚至出遊拍照，其夫還透過婆婆匯錢給謝女。

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又說，其夫並在遊戲對話中，向謝女表示「我比較喜歡跟你過夜，休息時間感覺過得好快」、「你現在的樣子是我理想的妻子」等曖昧情愫訊息，因而飽受精神折磨，請求賠償55萬元精神撫慰金。

莊男指稱，他長期在監服刑，與謝女是單純朋友，否認有婚外情。

謝女則說，2020年2月間，因易服社會勞動而認識並知道莊有家室，雖有聊天但只是朋友關係。並說，莊入監前說手機被其妻設定位，請她保管，並於他出監後歸還，否認與莊出遊及曾寫信給他。

二審合議庭法官調查，林女曾恐嚇、辱罵謝女，被法院判罪及賠償，其所提證據，尚不足以推認與莊涉及男女情愛，況且莊說：「我比較喜歡跟你過夜」等語，謝女並未回覆，加上字條內容無法進一步舉證，因而維持原審判決。

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