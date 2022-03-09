為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    發現老公與女曖昧「喜歡跟你過夜」 人妻求償卻敗訴

    林女意外發現老公對謝姓女子說「我比較喜歡跟你過夜」等鹹濕內容。　（情境照）

    林女意外發現老公對謝姓女子說「我比較喜歡跟你過夜」等鹹濕內容。　（情境照）

    2022/03/09 06:57

    〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓女子意外發現老公莊男對謝姓女子說：「我比較喜歡跟你過夜」等鹹濕內容，婆婆也留字條稱2人確有關係，憤而請求55萬元遮羞費，高雄高分院調查，無法證明逾越男女關係，判決她敗訴定讞。

    結婚9年餘的林女指出，2020年2月間，其夫與謝女相識後交往密切，並自6月18日起至11月5日止，通話次數高達56次，最長約100餘分鐘，甚至出遊拍照，其夫還透過婆婆匯錢給謝女。

    又說，其夫並在遊戲對話中，向謝女表示「我比較喜歡跟你過夜，休息時間感覺過得好快」、「你現在的樣子是我理想的妻子」等曖昧情愫訊息，因而飽受精神折磨，請求賠償55萬元精神撫慰金。

    莊男指稱，他長期在監服刑，與謝女是單純朋友，否認有婚外情。

    謝女則說，2020年2月間，因易服社會勞動而認識並知道莊有家室，雖有聊天但只是朋友關係。並說，莊入監前說手機被其妻設定位，請她保管，並於他出監後歸還，否認與莊出遊及曾寫信給他。

    二審合議庭法官調查，林女曾恐嚇、辱罵謝女，被法院判罪及賠償，其所提證據，尚不足以推認與莊涉及男女情愛，況且莊說：「我比較喜歡跟你過夜」等語，謝女並未回覆，加上字條內容無法進一步舉證，因而維持原審判決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男女警官套房共處2小時 法官認「沒過夜」判男警免賠
    2022/03/02 12:37

    男女警官套房共處2小時 法官認「沒過夜」判男警免賠
    辦案辦到床上！承辦「館長」槍擊案 已婚刑警外遇女警
    2022/02/28 15:10

    辦案辦到床上！承辦「館長」槍擊案 已婚刑警外遇女警

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    服刑2年被戴綠帽當爸 前妻和小王判賠遮羞費
    2022/02/20 22:22

    服刑2年被戴綠帽當爸 前妻和小王判賠遮羞費
    米糕名店二代吃人妻 綠帽夫曝鹹濕對話「從後面來也沒反應」
    2022/02/18 09:26

    米糕名店二代吃人妻 綠帽夫曝鹹濕對話「從後面來也沒反應」

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    枋山鄉長外遇遭勒索爆6警洩密徵信業者 高市警局將追究責任
    2022/02/16 15:11

    枋山鄉長外遇遭勒索爆6警洩密徵信業者 高市警局將追究責任
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播