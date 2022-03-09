不爽等公車太久 街友隨機戳鑰匙偷機車

歐姓男子把偷來的車騎到沒油後丟在路邊。（民眾提供）

2022/03/09 06:06

〔記者王捷／台南報導〕歐姓街友前陣子因腳傷要到距離稍遠的醫院就診，每次他去醫院時都搭公車，不過看完病後就急著想回家，覺得等公車不如他偷車快，三個月來連偷兩輛機車；警方指出，歐男並不是技術好，而是隨身攜帶一串鑰匙，他偷的機車都是鑰匙孔較鬆的老車，只要能戳進鑰匙孔、能發動，歐男就會把機車偷走，警方今指出，目前正在清查歐男所犯竊案。

60多歲的歐男流浪街頭多年，有多次竊盜紀錄，他很少與人接觸，靠撿回收維生，他的落腳處是在高雄與台南交界的路橋下，上個月他因為腳受傷，必須要距離稍遠的醫院就醫，他去醫院時都是搭公車，但回程時覺得等公車太慢，所以在去年11月時，在醫院附近的郵局偷了一輛機車，把機車騎到沒油之後就丟在路橋下。

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警方獲報後開始調查，發現歐男都會把車牌拆下來丟掉，因此加上他的落腳處在高雄，車牌辨識系統難以追蹤，只能沿路調監視器抓人，不過當警方正在分析監視器時，歐男又偷了一輛機車，這讓警方加快了腳步，在查驗了上百支監視器畫面後，終於找到住在路橋下的歐男。

警方指出，歐男並不是用什麼特別的手法偷車，他有一串蒐集來的鑰匙，會找一些鑰匙孔較鬆脫的老機車下手，把每支鑰匙都戳進試試看，只要能發動就會偷走，其他轄區也有類似的案子，訊後將他依法移送，目前案件還在清查中。

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