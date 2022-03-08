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    首頁　>　社會

    里長帶已婚中配住湖景套房 元配見摟腰畫面氣瘋

    陳姓里長帶同樣已婚的于姓中配共遊日月潭，元配事後更見到于女摟腰影片，憤而對于女提告，獲賠10萬元。（示意圖，與新聞無關）

    陳姓里長帶同樣已婚的于姓中配共遊日月潭，元配事後更見到于女摟腰影片，憤而對于女提告，獲賠10萬元。（示意圖，與新聞無關）

    2022/03/08 19:07

    〔記者溫于德／台北報導〕北市陳姓里長結婚逾30年，去年帶同樣已婚的中國籍于女共遊日月潭並入住飯店湖景套房，于女甚至親密摟著陳男的腰，被拍成影片，陳妻發現後憤而對于女求償70萬元，台北地院認定于女侵害配偶權，判賠陳妻10萬元；可上訴。

    陳妻告訴承審法官，自己與丈夫結婚多年，婚後盡力兼顧家庭與事業，共同經營圓滿家庭生活，然而，丈夫從前年起經常晚歸，即便返家也時常藉故出門，電話訊息從不間斷，她這才知道丈夫因投資愛心餐廳認識于女，常常接送于女。

    陳女強調，去年2月24日，丈夫跟于女一起出遊，甚至住同房發生性關係，更在公共場合牽手、摟腰，毫不避諱，即便她質問丈夫，丈夫也都說謊騙她，她決定向于女求償70萬元。

    于女解釋，陳男單純教導她開店需要證照，並找店面，故2人合資開美甲紋繡店，只是合夥人關係，且她聽聞日月潭風景好，因此約姊妹淘一起前往，陳只是開車載她們前往，且陳男到當地也住在朋友家，另她雖扶著陳男腰部，但絕對沒有介入家庭。

    法官認為雖無證據證明于女與陳男發生性關係，但根據照片、影片可知，于女與陳男摟腰行走，狀似親密，且2人入住湖景套房時，並沒有其他人同行，故于女已侵害配偶權，判賠陳妻10萬元。

    日月潭水位上升後，重現如詩如畫的美景。（資料照，記者謝介裕攝）

    日月潭水位上升後，重現如詩如畫的美景。（資料照，記者謝介裕攝）

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