夫辱「給人玩的東西」妻忍無可忍訴離法院判准
2022/03/08 17:55
〔記者林嘉東／基隆報導〕人夫懷疑老婆偷客兄，家暴人妻再羞辱她：「你如果覺得大隻就過去...給人玩的東西。」搞到人妻心力交瘁訴離。基隆地院審理後認定，人夫要負婚姻破裂最大責任，判准2人離婚。
劉姓婦人2006年間與洪姓男子結縭，婚後育有2子；劉女控訴，去年4月開始先生突然性情大變，不僅揮拳毆打她，懷疑她偷人，還指控她有2個「小王」。
請繼續往下閱讀...
先生以台語辱罵她：「你如果覺得大隻就過去...給人玩的東西」、「我回來你有讓我爽嗎？...爽成這樣？2個兄弟輪流喔？」、「欸！我打電話給別人說我老婆給你X，好不好？」又把她個人物品丟到門外，造成她身體及精神上虐待。
後來，先生主動提出離婚要求，劉婦也配合在離婚協議書上簽字，但先生卻反悔，未前往戶政事務所，才未辦理離婚登記；她因無法繼續這段婚姻，才向法院訴請離婚。
判決指出，洪曾主動提離婚，雙方也共同簽署離婚協議書，後因洪不願前往戶政事務所，才未辦畢離婚登記；這次換劉婦訴請離婚，2人均不想維繫這段婚姻，
洪曾對劉婦施暴，致2人婚姻破裂，接著洪又進一步提離婚，雙方又有曾協議離婚，雖終未辦畢離婚登記，但雙方已無維繫婚姻意願。
法院認為，2人婚姻基礎已失，難以繼續維持，並經營婚姻生活，雙方有難以維持婚姻的重大事由存在，應由洪負較大責任，劉婦據以訴請離婚，於法有據，應予准許。