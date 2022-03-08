為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    租套房再騙小資族長租 「房東大叔」詐訂金被收押

    吳姓假房東租下日租套房騙小資族可長租，收取訂金後落跑，士檢本月3日搜索吳與楊姓共犯住處，訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。（資料照）

    吳姓假房東租下日租套房騙小資族可長租，收取訂金後落跑，士檢本月3日搜索吳與楊姓共犯住處，訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。（資料照）

    2022/03/08 14:50

    〔記者溫于德／台北報導〕33歲吳姓假房東涉嫌在Airbnb租下北市精華地段日租套房，再拍照上傳591租屋網宣稱可長租房屋，並向有意承租的小資族佯稱多人搶租，一旦不付訂金恐租不到，吳收錢後消失不見，士林地檢署本月3日搜索吳與楊姓共犯住處，發現近30份租約，目前至少6人被騙，訊後依詐欺罪嫌聲押2人獲准。

    檢警發現，吳男的LINE暱稱為「房東大叔」，去年10月，他花9000元在Airbnb租下5天日租套房，隨後拍攝內部照片再上傳591租屋網，向租客宣稱可以提供長租，見租客受騙聯繫看屋後，他再假裝自己家裡有事，找楊姓友人扮演假房客，刻意營造多人搶租假象。

    據悉，吳男去年9月先在北市吳興街租下日租套房，隔月又在忠孝東路五段31巷、170巷分別租屋，待租客付完訂金準備入住時，吳、楊已消失不見。

    案經士林地檢署檢察官王芷翎調查，掌握至少6人被害，被騙金額自千元到5萬元等，且有被害人已退掉原本租屋處，落得兩頭空。本月3日，士檢發動搜索，逮捕吳、楊住處，2人辯稱因為配合直播主帶貨卻資金不足才詐騙，但檢察官對其說法存疑，訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大安區34坪房只租3萬？假房東稱遭居隔無法帶看房 網上詐訂金多人受騙
    2022/02/23 15:39

    大安區34坪房只租3萬？假房東稱遭居隔無法帶看房 網上詐訂金多人受騙
    偵辦竹聯幫內鬥砍人 警槓上開花破堂口「假房東詐訂金」
    2021/08/20 20:18

    偵辦竹聯幫內鬥砍人 警槓上開花破堂口「假房東詐訂金」

    市政路延伸 串連七期與台中科技走廊
    租下日租套房扮假房東 他行騙得手39萬元
    2018/07/18 16:28

    租下日租套房扮假房東 他行騙得手39萬元
    刊廣告騙租押金50餘萬 竹市警逮假房東
    2018/06/06 12:06

    刊廣告騙租押金50餘萬 竹市警逮假房東

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播