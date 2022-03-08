租套房再騙小資族長租 「房東大叔」詐訂金被收押

吳姓假房東租下日租套房騙小資族可長租，收取訂金後落跑，士檢本月3日搜索吳與楊姓共犯住處，訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。（資料照）

2022/03/08 14:50

〔記者溫于德／台北報導〕33歲吳姓假房東涉嫌在Airbnb租下北市精華地段日租套房，再拍照上傳591租屋網宣稱可長租房屋，並向有意承租的小資族佯稱多人搶租，一旦不付訂金恐租不到，吳收錢後消失不見，士林地檢署本月3日搜索吳與楊姓共犯住處，發現近30份租約，目前至少6人被騙，訊後依詐欺罪嫌聲押2人獲准。

檢警發現，吳男的LINE暱稱為「房東大叔」，去年10月，他花9000元在Airbnb租下5天日租套房，隨後拍攝內部照片再上傳591租屋網，向租客宣稱可以提供長租，見租客受騙聯繫看屋後，他再假裝自己家裡有事，找楊姓友人扮演假房客，刻意營造多人搶租假象。

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據悉，吳男去年9月先在北市吳興街租下日租套房，隔月又在忠孝東路五段31巷、170巷分別租屋，待租客付完訂金準備入住時，吳、楊已消失不見。

案經士林地檢署檢察官王芷翎調查，掌握至少6人被害，被騙金額自千元到5萬元等，且有被害人已退掉原本租屋處，落得兩頭空。本月3日，士檢發動搜索，逮捕吳、楊住處，2人辯稱因為配合直播主帶貨卻資金不足才詐騙，但檢察官對其說法存疑，訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。

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