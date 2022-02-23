為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大安區34坪房只租3萬？假房東稱遭居隔無法帶看房 網上詐訂金多人受騙

    近日在租屋網上，有假房東po上房屋資訊，位於台北市大安區信義路三段三房兩廳34坪的房子，租金僅要30000元，其實為詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

    近日在租屋網上，有假房東po上房屋資訊，位於台北市大安區信義路三段三房兩廳34坪的房子，租金僅要30000元，其實為詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

    2022/02/23 15:39

    〔記者鄭景議／台北報導〕近日在租屋網上，有假房東po上房屋資訊，位於台北市大安區信義路三段三房兩廳34坪的房子，租金僅要30000元，不少租屋族趨之若鶩，但付了訂金後房東卻誆稱在居家隔離無法親帶看房，租屋族到了租屋處才發現上當，目前已有兩人報案，大安分局警方依法偵辦。

    據了解，假房東將他人的房屋照po上網，吸引租客，通常屋況良好，且租屋價遠低於行情，租屋族聯絡假房東後，假房東就以偽造的房屋所有權狀及房東證件資料，取信被害人，並向被害人稱只要先付訂金，就可以保留訂房權利，不少被害人付了訂金，到了該地，才知受騙上當。

    該處房屋原屋主表示，近日就陸續有不少租屋族上門按電鈴，稱要看房，起初他十分納悶，自己又沒有租屋，怎麼會有人上門要看房，後來才知自己的房屋照淪為詐騙工具；他也直言，該地段租金一個月約7到8萬，3萬遠低於行情，看租價即可得知應是詐騙。

    大安分局警方也呼籲，「租金低於行情」、「匯款保留訂房」都是租屋詐騙常見手法，民眾在租屋聯繫過程中如有發現可疑，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問類似情況是否為詐騙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柬埔寨爆發中國人「血奴事件」 當地台灣人透露秘辛
    2022/02/23 14:23

    柬埔寨爆發中國人「血奴事件」 當地台灣人透露秘辛
    偵辦竹聯幫內鬥砍人 警槓上開花破堂口「假房東詐訂金」
    2021/08/20 20:18

    偵辦竹聯幫內鬥砍人 警槓上開花破堂口「假房東詐訂金」

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    「算你便宜點！」 假房東 一屋多租詐10餘大學生
    2017/11/01 18:30

    「算你便宜點！」 假房東 一屋多租詐10餘大學生
    孝順女大生遇假房東 遭詐近8萬元
    2017/08/19 13:10

    孝順女大生遇假房東 遭詐近8萬元

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播