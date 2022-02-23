大安區34坪房只租3萬？假房東稱遭居隔無法帶看房 網上詐訂金多人受騙

近日在租屋網上，有假房東po上房屋資訊，位於台北市大安區信義路三段三房兩廳34坪的房子，租金僅要30000元，其實為詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

2022/02/23 15:39

〔記者鄭景議／台北報導〕近日在租屋網上，有假房東po上房屋資訊，位於台北市大安區信義路三段三房兩廳34坪的房子，租金僅要30000元，不少租屋族趨之若鶩，但付了訂金後房東卻誆稱在居家隔離無法親帶看房，租屋族到了租屋處才發現上當，目前已有兩人報案，大安分局警方依法偵辦。

據了解，假房東將他人的房屋照po上網，吸引租客，通常屋況良好，且租屋價遠低於行情，租屋族聯絡假房東後，假房東就以偽造的房屋所有權狀及房東證件資料，取信被害人，並向被害人稱只要先付訂金，就可以保留訂房權利，不少被害人付了訂金，到了該地，才知受騙上當。

請繼續往下閱讀...

該處房屋原屋主表示，近日就陸續有不少租屋族上門按電鈴，稱要看房，起初他十分納悶，自己又沒有租屋，怎麼會有人上門要看房，後來才知自己的房屋照淪為詐騙工具；他也直言，該地段租金一個月約7到8萬，3萬遠低於行情，看租價即可得知應是詐騙。

大安分局警方也呼籲，「租金低於行情」、「匯款保留訂房」都是租屋詐騙常見手法，民眾在租屋聯繫過程中如有發現可疑，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問類似情況是否為詐騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法