攜幼女投海 獲救母殺人罪被判13年

陳女被警方及海巡人員發現蜷曲蹲在堤防岸邊，抱著全身僵硬的女兒。（記者彭健禮翻攝）

2022/03/08 14:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市31歲陳姓女子與丈夫丁姓男子，因丈夫母親所遺留的「手尾錢」遺失起口角；陳女帶著未滿3歲的女兒離家，到苗栗縣通霄鎮海邊投海，陳女獲救、女兒溺水死亡。苗栗地方法院今天上午11點宣判，法官認為陳女無理剝奪被害女童的寶貴生命，依殺人罪宣判處她有期徒刑13年。全案可上訴。

陳女與丈夫丁男於去年1月22日晚間，因丁男母親所遺留的「手尾錢」遺失發生爭吵。陳女因此心情低落，於去年1月25日下午3點半許，向小姑表示要去超市購物，獨自帶被害女童外出，之後便將手機關機。

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母女搭乘台鐵區間車，自台中大甲車站到苗栗通霄白沙屯車站下車；當天，陳女與女兒在堤防附近涼亭內過夜。隔天上午10點到11點許，陳女帶女兒投海，兩人均遭海浪推送回海邊。

陳女見女兒溺水，抱回岸邊涼亭內，但未急救或向他人求援。直到下午4點多，陳女才以簡訊回傳丁男，提及女兒已死亡，同時表示自己「也快不行了」。

經丁男詢問後，陳女才告知所在位置，後於當晚8點10分許，經丁男會同警方及海巡人員發現陳女蜷曲地蹲在堤防岸邊，抱著全身僵硬的女兒；女童經緊急送醫，無力回天。經法醫解剖認定死因是海邊溺水窒息。

陳女及辯護人雖主張被害女童是不慎被海浪絆倒，陳女拉起女童時也被海浪絆倒而短暫昏厥，又因陳女當時精神狀況不佳，一時慌張才延誤通報送醫，應算是過失致死。

但法官依解剖鑑定報告內容及被害女童當時年齡等情況研判，若非陳女帶被害女童一起走入海中較深處，衡諸常情，縱使在沙灘上被絆倒，應不至於發生此結果，認陳女及辯護人的主張與經驗法則有違，並不可採。

法院審理，認為陳女主觀上已預見被害女童為未滿3歲之幼兒，對於危險環境的認知及判斷力不足，也欠缺自我保護、自救或對外求助的能力，倘若遭海浪沖入海水中，極可能發生溺水窒息死亡的結果。但陳女仍不違背其本意的不確定故意，造成女童溺水窒息死亡，行為屬成年人故意對兒童犯殺人犯行。

法官認為，陳女無理剝奪被害女童的寶貴性命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權之意旨，犯後對於案發過程多避重就輕，無從認定陳女對其犯行已有悔意，惟考量陳女並無前科，及案發時處於有自殺尋短意念之心理狀態，與丈夫丁男的原諒等一切情狀後，判處有期徒刑13年。

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陳女（中）被警方移送法辦。（記者彭健禮翻攝）

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