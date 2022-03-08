婦人求診婦產科名醫鬧糾紛 提告獲賠44萬

北院認定醫師林世基醫治婦人過程確有疏失，判林須賠償44萬多元，聯醫也應負起連帶責任。（資料照）

2022/03/08 11:37

〔記者溫于德／台北報導〕39歲婦人因子宮肌瘤求診北市聯合醫院婦產科名醫林世基，但她控訴林術前未先驗孕並告知併發症，導致手術時嚴重沾黏，術後發燒也未治療就讓她出院，害她骨盆反覆發炎，最終切除輸卵管，向林求償135萬元，聯醫也應負起連帶責任。台北地院認定林確實有醫療疏失，判林與聯醫應賠償44萬多元；可上訴。

婦人主張，自2015年5月23日起因經痛不適接受林診治，超音波檢查結果明明是子宮肌腺瘤及左側卵巢巧克力囊腫，林卻告知是肌瘤，並開立黃體素調經，還告知要懷孕成功，肌瘤會變小，不需手術。

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直到婦人2018年3月10日再度回診，林才告知是肌腺瘤，並立刻安排手術時間，然而，術前卻未清楚告知術後感染、出血或沾黏等風險及併發症，也未提供口服避孕藥、注射「柳普林」等其他醫療選項。

婦人強調，自己當時已經39歲，同意接受手術的目的就是為了順利懷孕生子，林術前卻未告知她應該避孕、施打性腺刺激素促進賀爾蒙類似劑，導致手術過程嚴重沾黏，林術前也輕忽未先抽血驗孕，害她在有孕情況下接受手術，術後被迫流產。

婦人也說自己術後發燒多日，林卻未治療任她出院，導致她骨盆腔發炎，必須再到另間醫院接受手術，切除雙側輸卵管，造成用永久無法回復的損害，故對林求償醫藥費、精神慰撫金共135萬元，並要聯醫負起連帶責任；丈夫也因承受心理壓力，求償精神慰撫金35萬元。

林與聯醫透過律師解釋，診療時已告知婦人是子宮肌腺瘤、非肌瘤，術前為求慎重也已詢問婦人最後一次月經時間，顯示應無懷孕，且沒有醫療臨床常規要求婦產科醫師必須在術前告知病患應避孕。

律師表示，術前已提供婦人「手術同意書」、住院單等，並請婦人回家詳細閱讀內容，若有疑問可在術前提出詢問，而婦人也在手術當天所簽署的「麻醉前評估表」中，勾選無懷孕，林自然相信婦人說法，林的作法符合醫療常規，否人賠償責任。

北院認為，林長期診治婦人，也知道婦人有求子計畫，故應於術前確認婦人是否已經懷孕，並告知術後一年因傷口未完全癒合應避孕，卻都沒做，確實未盡善良管理人注意義務，林在術前也未以醫療測試方式確認是否懷孕，則違反醫療上注意義務。

北院也指手術同意書並未詳載併發症為何，或發生併發症時應如何應對，且林未告知婦人手術外的其他選項，術後也未注意替婦人排除感染可能性就讓婦人出院，導致她的骨盆腔反覆發炎、沾黏，認定林確實有過失，判林與聯醫應連帶賠償婦人44萬多元，但駁回丈夫請求。

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