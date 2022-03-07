約女網友見面不成竟上傳她私密照 惡男判刑

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/07 15:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子陳久信認識女網友後，獲得對方上傳自拍胸部與下體照片，沒想到事後約對方出來遭拒，竟將私密照上傳至被害女子的LINE個人主頁，供不特定人觀看，還恫嚇被害人「我都有時間、你幾點到？」新竹地院認為他破壞社會善良風俗，同時造成被害人名譽受損、身心受創，對被害人造成損害重大，最後以犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑4月。

判決書指出，52歲男子陳久信與小美（化名）係網友關係，去年小美曾自拍裸露胸部、下體的私密照片數張LINE給陳男，嗣後陳男邀約小美見面不成，竟心生不滿，接續於去年5月LINE小美私密照片6張，至不特定多數人得以共見共聞的小美LINE個人主頁，供不特定多數人觀覽；並LINE小美恫稱：「我都有時間、你幾點到？」等語，以此加害名譽之事恐嚇小美，使小美心生畏懼致生危害於安全。

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經小美獲悉恐嚇訊息及經友人告知私密照片遭散布後。而悉上情。

法官審酌陳男以網路上傳被害人猥褻影像供不特定多數人觀覽，並以加害名譽之事恐嚇被害人，使人心生畏懼，不僅破壞社會善良風俗，同時造成被害人名譽受損、身心受創，對被害人造成損害重大，最後以犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處陳男有期徒刑4月，得易科罰金。

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