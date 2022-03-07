跨海向裴祥泉繼承人討5700萬 曾志偉吞敗

曾志偉跨海對裴祥泉的繼承人、其手足求償5700萬元，北院考量曾志偉未能舉證與裴祥泉間有消費借貸、盈餘分配等關係，判曾志偉敗訴。（資料照）

2022/03/07 12:17

〔記者溫于德／台北報導〕港星曾志偉自認與已故製片裴祥泉有金錢糾紛，日前跨海提告要求裴的繼承人、其手足還款5700萬元，台北地院指出，曾志偉未能舉證與裴祥泉間有消費借貸、盈餘分配等關係，日前判曾志偉敗訴；可上訴。

曾志偉透過律師主張，他與裴祥泉約定合作8部電影發行的收益盈餘，裴祥泉取得收益後，又向他借用應分潤款項繼續發行新片，裴祥泉並於1999年4月12日簽立記借據及本票，表明向他借款4000萬元，但裴祥泉並未依約清償，也於2003年3月18日開立借據及本票換約，表明向他借款5700萬元，因此向裴祥泉的繼承人、其手足提告要求還款。

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裴祥泉的胞妹裴祥麟說，曾志偉1999年4月12日、2003年3月18日並未入境台灣，故曾志偉主張有這筆債權根本是子虛烏有。

裴祥泉的2名兄弟裴祥雲、裴祥風也說，裴祥泉僅在8部電影擔任監製，而監製代表電影總企劃、總管理，縱然曾志偉主張為真，也應向出品人求償，況且，曾志偉在裴祥泉連續8部電影債務未清償情況下，仍繼續允諾拍片，顯然悖於社會生活經驗，加上電影從上映至下檔時常不長，為何曾志偉多年來未曾追討、結算，待裴祥泉逝世後3年才提本件告訴？

北院審理期間，曾傳喚邱瓈寬到庭作證，邱瓈寬因未具狀說明拒絕到庭理由，挨罰3萬元，至於證人楊智明則說，相關借據由裴祥泉自己簽名、蓋章，書寫時間分別為1999年4月12日、2003年3月18日，當時曾志偉也有親自來台結算。

但北院根據內政部移民署提供的曾志偉出入境資料，並未見到曾志偉於1999年4月12日、2003年3月18日入境台灣，認定與楊智明說法不符，考量曾志偉未能舉證與裴祥泉間有消費借貸、盈餘分配等關係，日前判曾志偉敗訴。

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