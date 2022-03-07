嘉縣消防局請出「土地公」 呼籲勿隨意燃燒雜草

嘉義縣消防局請出「土地公」呼籲民眾勿任意燃燒雜草。（記者林宜樟翻攝）

2022/03/07 10:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多民眾常燃燒雜草、垃圾，造成空氣污染，更易引發火警，危害生命財產安全，嘉義縣消防局自製影片，扮演民眾與土地公，由土地公現身說法，呼籲民眾不要任意燃燒雜草和垃圾，3月起透過臉書、YOUTUBE等平台，以趣味的方式向民眾宣導。

嘉義縣消防局表示，依據內政部統計資料顯示，2021年1至11月火災事故 分析，起火原因以燃燒雜草、垃圾占 37.3％最多，嘉義縣在2021年3月18日至22日5天，發生阿里山森林大火，火勢擴散迅速，延燒5天才熄滅，番路鄉隙頂象山4月10日再次發生大火，在遠處即可發現。嘉義縣消防局為民眾切記勿燃燒雜草，由局內同仁自己編寫戲劇內容、情節，穿上戲服扮演土地公、一般民眾，透過影片呼籲民眾勿任意燃燒雜草、垃圾。

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嘉義縣消防局表示，雜草火警造成空氣污染，撲救時浪費水資源，讓消防人員疲於奔命，為公共安全、空氣品質及珍惜水資源，請民眾勿隨意燃燒雜草、垃圾等，依空氣污染防制法規定，若隨意露天燃燒稻草，可處以1200元以上10萬元以下罰鍰；依據森林法規定，森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反者最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀森林者，要處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

嘉義縣消防局說明，若不慎燒到他人的建築物，包括住家與廠房，依「刑法」失火罪最重可判刑1年以下，不慎造成人命傷亡，還涉「刑法」第284條過失傷害罪、第276條過失致死罪等刑責，最重可各判刑1年、5年徒刑不等，可能還需承擔民事賠償責任。

嘉義縣消防局人員說明任意燃燒雜草可能觸犯的法條。（記者林宜樟翻攝）

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