夜店員工率眾逞兇打爆經理右眼 判賠1475萬天價

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/06 19:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹縣任職石材公司經理的黃男，5年前在竹北市PUB消費時，遭店內員工糾眾圍毆，過程中他的右眼慘遭打爆而失明，新竹地院民事庭認定受傷時37歲的他正值壯年，常需依賴二眼始能完整視物，僅餘1眼視力致視野範圍縮減，對其從業顯有重大限制，計算後認定其勞動能力減損為1千多萬，最後判動手的5人需連帶賠償1475萬元。

判決書指出，2017年1月新竹縣竹北市「潮」PUB店長陳女與朋友爭執時，誤傷朱男，朱男朋友黃男則被酒淋濕，事後黃朱二人再前往消費時，陳女連同店內員工呂男當場向二人致歉，原以為紛爭已息，沒想到呂男卻暗中聯絡梁男前去教訓二人。

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梁男率多人分別徒手、用腳踹踢、持酒瓶、木棍毆擊等方式圍毆二人，梁男徒手朝黃男臉部揮拳，擊中右眼，又持續以腳踹朱男多次，朱男下跪求饒，此時黃男已因被毆打而昏厥，被抬至PUB店門口，而他被打到腦震盪、右眼球破裂視力已無光覺，無法矯正，達於失明程度。

法官調查，黃男右側眼球破裂、眼內組織脫出，導致右眼視力無光覺，難以回復，無從辨別明暗，受傷時37歲的他正值壯年，並擔任石材公司經理，常需依賴二眼始能完整視物，僅餘一眼視力致視野範圍縮減，對其從業顯有重大限制，計算後認定其勞動能力減損為1041萬。

法官指出，本案起因於PUB消費糾紛，呂男假意道歉，卻暗中聯絡他人教訓被害人，衝突最後造成被害人重大不治傷害，受害後於精神上產生一定痛苦，判決需連帶賠償精神慰撫金1百萬元，加上醫藥費等，合計呂男等5人需連帶賠償黃男1475萬元。

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